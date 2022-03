Ini Cara Main Game-game Terbaru di PC Hanya dengan Modal Rp 1.500

Rabu, 30 Maret 2022 | 19:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Microsoft PC Game Pass hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk pertama kalinya. Ini berarti gamers dapat memainkan game-game seperti Forza Horizon 5, Halo series, Minecraft, Flight Simulator, dan lain-lain hanya dengan membayar biaya langganan Rp 1.500 untuk sebulan pertama.

Mulai hari ini, Rabu (30/3/2022), pemain dapat melakukan registrasi untuk menikmati pratinjau PC Game Pass yang memberikan akses ke lebih dari 100 game, termasuk game baru dari Xbox Game Studios, Bethesda, dan keanggotaan EA Play dengan harga bulanan yang terjangkau, mulai dari Rp 1.500 untuk bulan pertama, dan Rp 50.000 per bulan untuk bulan berikutnya. Untuk saat ini baru tersedia pilihan berlangganan dengan kartu kredit atau voucher Microsoft. Namun, selama durasi pratinjau, Microsoft menyiapkan dan menguji sistem pembayaran lokal.

“Di Xbox, misi kami sederhana, yaitu untuk menghadirkan kegembiraan dan komunitas gaming bagi semua orang di planet ini. Membawa PC Game Pass ke negara-negara baru di Asia Tenggara adalah bagian penting dari pencapaian misi tersebut seiring dengan upaya kami untuk menjangkau miliaran pemain,” kata Jeremy Hinton, Xbox Asia Business Lead.

PC Game Pass mencakup game seperti Minecraft, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Sea of Thieves dan Microsoft Flight Simulator. Game Pass juga meliputi game baru Xbox Game Studios sejak hari pertama seperti Halo Infinite, serta waralaba ikonik seperti Fallout dan The Elder Scrolls dari Bethesda Softworks, hingga game independen, dan blockbuster. EA Play juga disertakan dalam layanan ini, menampilkan beberapa waralaba terbesar di dunia termasuk FIFA, Battlefield, The Sims, dan Mass Effect.

“PC Game Pass memiliki koleksi besar berkualitas tinggi dari beragam studio game, dengan pengalaman dari setiap genre. Anggota Xbox Insiders akan mendapatkan kesempatan pertama untuk merasakan nilai yang ditawarkan PC Game Pass, dan kami berharap dapat segera menyediakan layanan ini untuk lebih banyak gamer,” kata Hinton.

Untuk memulai, unduh aplikasi Xbox Insider dari Microsoft Store di Windows. Setelah masuk ke aplikasi dengan akun Microsoft Anda, buka tab Pratinjau dan bergabunglah dengan PC Game Pass Southeast Asia Market Expansion. Tunggu hingga pendaftaran selesai dan Anda siap bermain. Ketika Anda sudah berada di mode pratinjau, buka aplikasi Xbox yang dapat Anda temukan di Microsoft Store dalam Windows (jika belum install). Masuk ke aplikasi Xbox dengan akun Microsoft yang sama dengan yang Anda gunakan untuk bergabung dengan PC Game Pass Southeast Asia Market Expansion, lalu mulai berlangganan PC Game Pass dari dalam aplikasi Xbox. Setelah melakukan registrasi, Anda siap untuk mulai mengunduh dan bermain game dari koleksi yang ada.

