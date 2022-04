PIPS Berganti Nama Jadi i-PRO

Jumat, 1 April 2022 | 20:39 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co Ltd (PIPS) resmi berganti nama menjadi i-PRO Co Ltd dan mengumumkan pembentukan perusahaan baru di Kawasan Asia Pasifik dengan nama i-PRO APAC, yang akan berkantor pusat di Singapura mulai 1 April 2022.

Ekspansi global i-PRO sendiri akan mencakup pasar Asia Pasifik (APAC) dan Oseania. Dengan pendirian ini, entitas i-PRO sekarang mencakup sebagian besar pasar global termasuk Amerika, EMEA, Jepang, dan Asia Pasifik.

Awal didirikan pada Oktober 2019 di Jepang, PIPS sendiri merupakan bisnis terpisah dari Panasonic Corporation, dan telah memasukkan merek kamera jaringan (network camera /CCTV) "i-PRO" ke dalam nama perusahaan, sambil mempertahankan identifikasi merek Panasonic bersama dengan logo dan merek i-PRO.

Dengan hadirnya merek baru i-PRO, tidak menyurutkan upaya perusahaan dalam melakukan inovasi produk teknologi yang sudah dikembangkan selama lebih dari 60 tahun oleh Panasonic, demi menghasilkan produk berkualitas tingkat tinggi untuk konsumen di seluruh dunia.

Vice President, Head of Security & Safety Global Masami Eguchi mengatakan, "Dengan merek baru i-PRO, kami akan terus mengembangkan dan memberikan produk yang menggabungkan berbagai inovasi kepada pelanggan kami. Apalagi sebagai perusahaan independen, i-PRO dipastikan akan selalu lebih cepat beradaptasi dan bereaksi terhadap kebutuhan pasar dari industri keamanan dengan menjadi lebih fleksibel, dinamis. dan berani."

President Director PT Panasonic Gobel Indonesia Tomonobu Otsu, menambahkan, "I-PRO yang merupakan merek baru bagi produsen CCTV berteknologi AI ini, berkomitmen untuk menghadirkan solusi keamanan bagi konsumen global terutama di Indonesia."

"Melalui berbagai inovasi terbaru, i-PRO memberikan kemudahan dengan menyediakan berbagai variasi solusi keamanan, karena kami sadar bahwa menjaga keamanan merupakan prioritas utama dalam bisnis apapun. Kami juga percaya bahwa teknologi terbaru ini dapat menghadirkan standar terbaru dalam sektor keamanan di Indonesia," imbuhnya.

Meskipun merek telah berubah dari Panasonic menjadi i-PRO, untuk pemasaran, distribusi dan hal lain yang terkait dengan produk CCTV i-PRO di wilayah Indonesia, tetap ditangani oleh PT Panasonic Gobel Indonesia.

