Samsung Kembali Gelar Galaxy Movie Studio

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Indonesia tahun ini kembali menghadirkan inisiatif Galaxy Movie Studio sebagai wadah bagi para sineas lokal. Melalui ajang ini sineas Tanah Air didorong untuk mendobrak batas dalam membuat karya secara profesional bahkan dengan sebuah smartphone yang mampu menghasilkan movie-like video.

Kali ini, Galaxy Movie Studio 2022 akan membuka kompetisi bagi komunitas film yang terdiri dari para sineas muda Indonesia yang nantinya akan ditemukan satu pemenang untuk membuat film pendek yang dibuat dengan Galaxy S22 Ultra 5G. Namun sebelum membuka kompetisi ini, Galaxy Movie Studio 2022 akan membuka rangkaian dengan menghadirkan sebuah web series sebanyak 4 episode berjudul “My New Rules of Journey” yang semuanya direkam menggunakan Galaxy S22 Ultra 5G.

“Sejak 2019, Samsung, melalui Galaxy Movie Studio, telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi para sineas lokal untuk memperkaya kemampuannya dalam menciptakan movie-like video bermodalkan smartphone. Di tahun 2022 ini, kami melanjutkan dukungan kami ke para sineas muda dengan inovasi terbaru kami Galaxy S22 Ultra 5G. Dengan fitur-fitur yang semakin ditingkatkan mampu menghadirkan bukan hanya satu, namun 4 episode web series berjudul 'my new rules of journey' yang direkam keseluruhannya dengan Galaxy S22 Ultra 5G dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui platform Vidio," kata ujar Andi Airin, Head of MX Marketing, Samsung Electronics Indonesia saat webinar, Senin (4/4/2022).

Guna menghadirkan cerita yang benar-benar menyentuh hati penonton, Samsung menggandeng Andri Cung sebagai sutradara dalam web series ini. Andri sendiri telah mendapat nominasi di berbagai ajang penghargaan bergengsi, mulai dari Piala Citra hingga Vancouver International Film Festival.

“Cinematic Camera Movement Galaxy S22 Ultra 5G menghasilkan rekaman yang begitu smooth dan minim getaran, jadi saya bisa mengikuti pergerakan karakter maupun merekam sambil bergerak dengan begitu stabil. Dengan Auto Framerate, saya selalu bisa mendapatkan tingkat kecerahan yang pas ketika merekam, termasuk saat di bawah terik matahari," kata Andri.

Web series “My New Rules of Journey” sudah bisa ditonton secara eksklusif di channel YouTube resmi Samsung Indonesia pada tanggal 4 April 2022 dan di Vidio mulai dari tanggal 3 April

