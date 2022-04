Solusi Lalu Lintas Cerdas Qlue Jadi Model Smart City Terbaik Dunia

Senin, 4 April 2022 | 15:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city meraih penghargaan internasional di sektor teknologi kota pintar (smart city). Penghargaan ini didapat pada ajang GO SMART Awards 2022 berkat implementasi konsep “Intelligent Mobility System For Township Management”. Qlue menjadi satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara yang meraih penghargaan smart city internasional.

Founder dan CEO Qlue Rama Raditya mengatakan, keberhasilan Qlue meraih penghargaan di tingkat internasional menjadi bukti bahwa solusi yang dikembangkan Qlue memiliki nilai dan manfaat positif sesuai standar internasional. Teknologi yang digunakan dalam konsep “Intelligent Mobility System for Township Management” bisa menjadi standar baru bagi model pengelolaan lalu lintas yang modern.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat seluruh karyawan Qlue untuk terus berinovasi menghadirkan solusi inklusif bagi masyarakat. Inovasi dan kreativitas ini tentu saja menjadi kunci bagi Qlue untuk mewujudkan visi mempercepat perubahan positif di Indonesia, dan seluruh dunia,” kata Rama dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022).

Ajang GO SMART Award 2022 ini diselenggarakan di Taipei, Taiwan, bertepatan dengan pelaksanaan Smart City Summit & Expo 2022 pada Maret 2022 ini yang merupakan kegiatan rutin tahunan. Acara ini digagas Global Organization of Smart Cities (GO SMART), organisasi global beranggotakan 94 pemerintah kota dan 110 pelaku industri smart city di seluruh dunia yang pembentukannya diinisiasi oleh Pemerintah Kota Taipei.

Solusi Qlue untuk penerapan model manajemen lalu lintas kawasan hunian yang diterapkan di Alam Sutera, Tangerang, mendapat perhatian dari juri di antara 14 finalis berbagai negara. Hal itu itu tidak lepas dari keberhasilan Qlue mengurangi tingkat kemacetan di Alam Sutera hingga 35% berkat solusi Dynamic Traffic Controller dan Illegal Parking Detection.

Pemanfaatan solusi Dynamic Traffic Controller pada lampu lampu merah berhasil mengurangi rata-rata waktu tunggu pengendara hingga 47% dibanding sebelum implementasi teknologi. Sedangkan teknologi Illegal Parking Detection yang dilengkapi fitur peringatan melalui pengeras suara sukses mengurangi tingkat parkir liar 42%. Nilai tambah implementasi ini adalah dampak pengurangan emisi gas buang sehingga menciptakan tempat tinggal lebih sehat.

Implementasi solusi Qlue terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2021, penambahan klien baru hingga 30% dibanding tahun sebelumnya. Implementasi solusi Qlue juga tercatat sudah tersebar di 85 kota, atau naik 200% dibanding tahun 2020 yang tersebar di 28 daerah. Solusi Qlue juga sukses masuk ke pasar global dengan implementasi aplikasi pelaporan bagi warga Minamichita, Jepang.

