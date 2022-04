Ini Cara Membersihkan Cookies yang Melacak Gerak-gerik Anda di Internet

Jakarta, Beritasatu.com - Internet saat ini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan kita. Saat Anda tengah menjelajahi internet tersebut, ribuan kuki (cookies) menempel pada browser (peramban) dan melacak segala gerak-gerik Anda di internet.

Ada cara yang dapat dilakukan guna menghindari cookies tersebut memantau pergerakan Anda di internet. Beritasatu.com memaparkan cara membersihkan berbagai cookies dengan menggunakan browser (peramban) Google Chrome yang paling banyak digunakan di dunia sebanyak 69,28% berdasarkan dari Net Market Share hingga Maret 2022.

Cara pertama adalah menghapus semua cookies. Penting diketahui kalau Anda melakukan cara ini maka Anda akan keluar dari situs (sign out) dan seluruh penyetelan pada browser pada berbagai situs kemungkinan akan terhapus.

Pada komputer atau laptop, bukan Google Chrome:

1. Di bagian kanan atas klik tiga titik lalu klik Settings

2. Klik Privacy and security kemudian Cookies and other site data

3. Klik See all site data and permissions kemudian klik tombol Clear all data

4. Untuk konfirmasi klik Clear.

