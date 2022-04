Leslar Metaverse Mendapat Sorotan Media Asing

Jakarta, Beritasatu.com – Leslar Metaverse, yakni project crypto-currency Indonesia yang dikelola Rizky Billar, Lesti Kejora, dan Rudy Salim mendapat sorotan dari media asing.

“Leslar Metaverse membangun sebuah dunia digital bertema cyber future, di mana setiap orang yang memasuki dunia Leslar Metaverse dapat bertemu satu sama lain, melalukan aktivitas bersama, berkomunikasi, bermain, bekerja, dan bahkan bersaing secara virtual," ujar Rudi Salim, dalam keterangannya, Selasa (5/4/2022).

Menurut Rudi, Leslar Metaverse menghubungkan bisnis dunia nyata dengan dunia digital dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Seusai mendapat dukungan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan jajaran pejabat lainnya, ternyata Leslar Metaverse juga dapat dukungan dari pencinta kripto dari banyak pihak.

"Hal ini terbukti dengan dukungan dari berbagai media internasional seperti, Bloomberg, Nasdag, Investing.com, MarketWatch, StreetInsider.com , TechBullion, Yahoo Finance, dan Coin Quara," kata Rudy.

Bloomberg pada 20 Maret 2022 menulis “Leslar MetaVerse Aims to be the Largest Indonesian Blockchain Project”.

