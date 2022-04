Turnamen Jawara Nusantara Dorong Kemajuan Industri Game Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Melon Indonesia, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, berkolaborasi dengan Dunia Games Telkomsel, menggelar turnamen Lokapala: Saga of The Six Realms bertajuk Jawara Nusantara yang bertujuan mendorong kemajuan industri game lokal.

"Keterlibatan Melon Indonesia dalam turnamen tersebut tak lain sebagai bentuk dukungan terhadap game lokal agar memiliki daya saing dengan game-game buatan developer asing," kata Direktur Utama Melon Indonesia, Aris Sudewo dalam keterangan resmi, Minggu (10/4/2022).

Aris menjelaskan, di antara berbagai judul game lokal yang beredar di Indonesia, Lokapala: Saga Of The Six Realms menjadi salah satu game yang sukses diterima oleh para gamer di Indonesia.

"Saya berharap game lokal Lokapala semakin diterima dan dicintai oleh masyarakat Indonesia khususnya pecinta gim MOBA (Multipalyer Online Battle Arena)," ucap Aris Sudewo.

Tentunya, tambah Aris Sudewo, Lokapala sebagai game lokal harus terus bisa bersaing dengan game MOBA lainnya, guna menjawab tantangan industri game di tanah air dan bisa menjadi lokomotif awal perkembangan industri game lokal di Indonesia yang inklusif.

“Kami dari Melon Indonesia bagian dari Telkom Group sebagai publisher tentunya juga berharap gim lokal dapat terus mendorong industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan, mulai dari developer, esports player, talent caster, dan content creator," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com