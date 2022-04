Kiat dan Strategi Para Founders Bangun Startup dari Nol

Jakarta, Beritasatu.com - Kesuksesan startup di Indonesia tentu tidak lepas dari kerja keras pendirinya alias founders. Dalam usahanya membangun startup dari nol, para pendiri menghadapi beragam tantangan dan peluang, di mana salah satunya terkait dengan permodalan.

Sementara itu, peluang para founders yang baru berkecimpung di dunia ini masih terbuka sangat lebar. Berdasarkan catatan CB Insights sepanjang 2021, kucuran modal bagi startup pra-Seri A maupun Seri A mencapai angka USD772 juta, setara dengan kenaikan sebesar 214% secara YoY. Pendanaan di tahap ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Seri B, Seri C, dan seterusnya.

Amazon Web Services (AWS) telah menemani perjalanan sejumlah startup anak bangsa yang masih berada di tahap awal (dikenal juga dengan early-stage) hingga tahap lebih lanjut, termasuk beberapa industri seperti telemedisin (Halodoc), e-commerce (HappyFresh), hingga logistik (Paxel) melalui program AWS Activate. Kini, AWS pun tengah membimbing startup Sribuu dan Twibbonize.

Country Manager Indonesia Amazon Web Services (AWS), Gunawan Susanto mengatakan bahwa perusahaan startup yang memanfaatkan cloud AWS tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal dan dapat membayar sesuai kebutuhan (pay as you go), kecepatan, inovasi tanpa batas dengan risiko yang lebih minim, dan kebebasan untuk berfokus pada permasalahan inti bisnis. Terlebih, dengan diluncurkannya AWS Asia Pacific (Jakarta) Region pada bulan Desember lalu, pelanggan dapat menikmati tata kelola data serta latensi yang jauh lebih rendah.

“Bahkan AWS sendiri memulai perjalannya sebagai startup. Ini yang membuat kami sangat akrab dengan tantangan dan rintangan yang identik dengan dunia startup. Perubahan teknologi juga semakin memudahkan para founders untuk merealisasikan visinya. Misalnya, pada tahun 1999, seorang calon founder diperkirakan perlu merogoh kocek sebesar USD5 juta. Namun kini, perkembangan teknologi komputasi dan penyimpanan berbasis cloud mampu menurunkan kebutuhan modal tersebut hingga USD50 ribu saja,” tutur Gunawan dalam keterangannya Senin (11/4/2022).

