Game Seluler Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life Diluncurkan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumilangit Digital Mediatama (BLDX), perusahaan joint venture PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) dan PT Bumilangit Entertainment (Bumilangit) resmi meluncurkan game seluler dengan genre novel game mengadopsi karakter populer Bumilangit di LINE Webtoon, Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life ke pasar internasional. Game Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life ini diluncurkan melalui game publisher milik DMMX yaitu Patriot Games.

Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life merupakan game bertemakan gabungan drama komedi / romance fantasy yang akan memberikan pengalaman luar biasa dan unik, di mana pemain diberikan kebebasan untuk mempengaruhi alur cerita milik pemain. Selain itu, pemain juga bisa menikmati fitur lainnya seperti dress up,di mana pemain dapat mendandani karakter favoritnya dengan berbagai macam kostum dan aksesori sesuai selera.

Setelah soft launching di Play Store pada 21 Desember 2021, Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life sudah tersedia di 176 negara dengan user terbanyak berasal dari Indonesia, diikuti Amerikan Serikat, Malaysia, Tiongkok, India, Singapura, Vietnam dan negara lainnya. Kini game ini juga dapat dinikmati di seluruh dunia.

“Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life adalah salah satu karya kreatif bangsa Indonesia yang tidak hanya populer di negara sendiri, tetapi juga sudah banyak dibaca di mancanegara dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Melihat popularitas yang tinggi ini, hadirlah game seluler Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life yang sudah dapat di-download dan dimainkan secara gratis di Play Store dan App Store di berbagai penjuru dunia. Untuk melibatkan fans internasional dalam keseruan game Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life, maka game ini tersedia dalam 4 bahasa yaitu Indonesia, English, Spanish, Chinese (simplified),” Bismarka Kurniawan, Founder sekaligus CEO Bumilangit.

“Melalui gameVirgo and The Sparklings: Rhythm of My Life ini, kami berharap dapat mendekatkan fandom dengan karakter favoritnya. Ke depannya, BLDX akan memberikan kepuasan dan menghadirkan pengalaman yang imersif bagi penggemar yang menikmati kisah Virgo dan The Sparklings dan banyak IP populer lainnya nantinya di Jagat Bumilangit," imbuh Budiasto Kusuma, Direktur Utama BLDX.

“BLDX bertujuan untuk selalu memberikan pengalaman baru bagi fanbase Rakyat Bumilangit dengan menyediakan beragam aktivitas dan utilisasi digital seperti games, digital comic, aktivitas film dan konten bersama Bumilangit Universe ke depannya akan membantu menunjang ekosistem digital Bumilangit,” tambah Budiasto.

Game Virgo and The Sparklings: Rhythm of My Life sudah dapat tersedia dan dapat dimainkan secara gratis di Play Store untuk pengguna ponsel Android dan App Store untuk pengguna ponsel Apple.

