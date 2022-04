Lokapala Rilis Ksatriya yang Terinspirasi dari Peristiwa Geger Pecinan

Jakarta, Beritasatu.com - Melalui game Lokapala: Saga Of The Six Realms, Melon Indonesia sebagai publisher dan Anantarupa Studios selaku developer game, ingin memperkenalkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Hal ini, diwujudkan dengan merilis karakter ksatriya baru bernama Guning.

Guning merupakan ksatriya tipe fighter yang terinspirasi dari sosok Kapiten Sepanjang (Gu) dan Mas Garendi (Ning). Baik Kapiten Sepanjang dan Mas Garendi adalah tokoh penting yang memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa saat melawan penjajahan VOC dalam peristiwa Geger Pecinan, pada tahun 1740 silam.

BACA JUGA Anantarupa Studios Tebar Skin Spesial Ramadan di Game Lokapala

Direktur Utama Melon Indonesia, Aris Sudewo mengatakan, sebagai game karya anak bangsa, Lokapala: Saga Of The Six Realms selalu berupaya untuk menghadirkan dan memperkenalkan budaya Nusantara lebih banyak kepada masyarakat Indonesia, khususnya gamer.

"Melalui kehadiran Guning, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kembali peran penting sosok Kapiten Sepanjang dan Mas Garendi dalam melawan penjajahan di Indonesia pada saat itu," kata Aris, dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).

BACA JUGA Update Besar Game Lokapala, Hadirkan Tiga Fitur Baru

Sama seperti ksatriya lainnya, sosok Guning ini juga hadir dengan 3 skill aktif dan 1 skill pasif. Berikut penjelasannya.

Skill Pasif - Kompeni's Foe

Selama tidak menerima damage dari ksatriya musuh, Guning mendapatkan efek damage reduction sebanyak 15%. Ketika Guning terkena damage oleh ksatriya musuh, efek damage reduction berjalan selama 5 detik.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com