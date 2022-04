Penetrasi Internet 4G Perlu Ditingkatkan, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom yang juga Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong penetrasi internet 4G di Indonesia setara dengan negara-negara anggota ASEAN. Pasalnya, akses internet menjadi kunci untuk membantu transformasi digital UKM.

"Internet dan tren industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 memang berkembang sangat pesat terutama di era pandemi," kata Esther Senin (25/4/2022).

Mengutip data Bank Dunia, lanjut dia, penetrasi internet 4G di Indonesia sebesar 54%, masih tertinggal dari negara tetangga ASEAN pada tahun 2020.

Dia mengatakan ada empat tantangan utama yang agar penetrasi internet 4G. Pertama, ketimpangan digital masih terjadi di Indonesia. "Tidak hanya dalam hal kualitas, tetapi juga kuantitas. Masih terpusat di Jawa," ujarnya.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menyatakan bahwa sebaran akses internet di Indonesia saat ini masih dominan di Pulau Jawa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% total pengguna internet di Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas akses internet cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Tantangan kedua, menurut dia, proteksi dan keamanan harus diregulasi mengingat konsumen kerap dirugikan karena data privasi konsumen bisa diakses platform digital lain, di mana dia tidak pernah menggunakan.

Tantangan ketiga, literasi digital harus disebarluaskan. Semakin banyak masyarakat melek digital lewat internet, akan terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial dan lainnya. "Artinya peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar,” paparnya.

Keempat, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakkan sanksi bila ada pemain yang nakal. “Ini faktor krusial,” tegasnya.

