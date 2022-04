Ini Cara Mudah Atasi Upload Foto yang Pecah di Instagram

Jakarta, Beritasatu.com - Ada tips yang yang mudah untuk dilakukan guna menghindari foto yang pecah saat kita meng-upload foto ke media sosial Instagram. Seperti diketahui saat ini platform media sosial Instagram (IG) adalah tempat berbagi momen terbaik dalam format foto dan video. Akun IG Anda akan semakin menarik, apabila foto yang Anda unggah berkualitas tinggi. Anda juga bisa menambahkan fitur terbaru seperti efek IG yang ada lagunya untuk menambah nuansa tersendiri.

Hanya saja, tidak jarang kualitas foto yang diunggah di Instagram terlihat lebih rendah daripada foto aslinya. Foto akan terlihat pecah dan memiliki resolusi kecil. Namun jangan khawatir. Sebab Instagram memiliki opsi agar foto diunggah memiliki resolusi tinggi alias HD.

Begini cara agar unggahan foto tidak pecah :

● Buka aplikasi Instagram lalu masuk ke halaman Profile

● Klik ikon tiga garis di pojok kanan atas, pilih Settings

● Selanjutnya, klik opsi Account

● Kemudian, scroll ke bawah hingga menemukan opsi Mobile Data Usage

● Pilih High Resolution Media

● Akan muncul tiga opsi pengaturan yang bisa dipilih, yakni Never, WiFi Only atau Mobile+WiFi

Jika Anda memilih never maka foto yang Anda unggah akan tampil dengan resolusi standar yang disesuaikan. Sedangkan WiFi Only, akan menampilkan foto beresolusi tinggi jika Anda mengunggah foto lewat sambungan WiFi.

Tetapi, jika Anda memilih Mobile+WiFi, Anda bisa mengunggah foto dengan resolusi tinggi melalui data internet maupun WiFi.

Untuk mengunggah resolusi tinggi di Instagram, Anda bisa memilih antara opsi WiFi Only atau Mobile+WiFi.

“Perlu diketahui, opsi ini akan menguras data internet Anda. Sebab, Instagram akan mengubah kualitas foto Anda menjadi resolusi tinggi sehingga tidak pecah,” demikian ulasan dari WCCF Tech.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com