Jumlah Kasus Covid-19 di Rusia Lampaui Tiongkok

Moskwa, Beritasatu.com - Rusia pada Senin (27/4/2020) melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 87.147 atau melampaui angka kasus di Tiongkok. Berdasarkan kantor berita Rusia, Tass, negara itu mengonfirmasi tambahan 6.198 kasus selama 24 jam, sedangkan jumlah kematian naik 50 orang sehingga menjadi 794 orang.

Rusia saat ini tercatat sebagai negara dengan kasus positif Covid-19 tertinggi ke-9 di dunia, setingkat di atas Tiongkok yang melaporkan 83.912 kasus. Pusat krisis anti-virus Covid-19 Rusia mengumumkan angka baru itu dengan perincian 43,4% dari pasien yang baru terindentifikasi terkategori asimptomatik (tanpa gejala). Pusat krisis juga menyebutkan pertumbuhan harian kasus di Rusia melambat ke 7,66%.

Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di Rusia secara cepat meningkat, bahkan secara efektif berlipat ganda dalam delapan hari. Pada 19 April, negara itu mengonfirmasi 42.000 kasus infeksi berdasarkan situs Worldometer. Lonjakan kasus infeksi terjadi sekalipun Rusia menerapkan lockdown ketat ke mayoritas negara pada akhir Maret.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Senin (27/4/2020), menyatakan pemerintah memperkirakan jumlah kasus di Rusia menuju dataran tinggi pada pertengahan Mei dan mulai menurun pada Juni. Menurut Peskov, dikutip dari surat kabar Argumenty i Fakty, krisis Covid-19 akan mereda dalam beberapa bulan, merujuk kepada negara-negara seperti Italia dan Spanyol yang telah melonggarkan pembatasan.

“Saya ulangi bahwa semua kesulitan ini akan secara cepat dilupakan,” kata Peskov.

Peskov menambahkan warga Rusia selanjutnya harus bekerja keras untuk mengurangi konsekuensi dari pandemi dalam hidup mereka. Dia menambahkan pandemi akan menjadi periode menantang yang membutuhkan upaya besar.

“Tetapi, hidup akan kembali normal,” ujarnya.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) melaporkan lebih dari 54.000 orang telah meninggal akibat Covid-19 dengan jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi di dunia yaitu 965.933. Meski angka kasus sangat tinggi, pemerintahan dilaporkan bisa mengeluarkan satu pedoman baru untuk pembukaan tipe bisnis khusus, sejalan dengan usaha Presiden AS Donald Trump untuk membangkitkan perekonomian AS.

Pedoman baru itu akan memberikan rekomendasi lebih terperinci tentang bagaimana membuka kembali restoran, pusat perawatan anak, kamp, transportasi publik, dan tempat ibadah, dengan berfokus menjaga jarak dan mempraktikkan kebersihan.

Para anggota Gugus Tugas Virus Covid-19 Gedung Putih telah mempertimbangkan serangkaian rekomendasi yang dihasilkan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mencakup hal-hal seperti menjaga jarak meja dan meningkatkan ventilasi dalam ruangan.

Salah satu pejabat menyebutkan kepentingan lobi telah membanjiri Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir dengan harapan bisa mempengaruhi rekomendasi, yang bisa berdampak kepada pendapatan bersih bisnis.