Tuduhan Trump soal Covid-19 dari Lab Tiongkok Tidak Berdasarkan Bukti

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis atau Jumat pagi WIB (1/5/2020) mengatakan dirinya memiliki alasan untuk percaya bahwa wabah virus corona (Covid-19) berasal dari sebuah laboratorium di Tiongkok. Sayangnya, pernyataan Trump itu tanpa didasari bukti-bukti.

Trump awalnya ditanya wartawan di acara Gedung Putih pada Kamis tentang asal-usul virus. "Anda telah mendengar semua hal yang berbeda. Tiga atau empat konsep berbeda tentang bagaimana itu (Covid-19) keluar," kata Trump.

"Kita harus memiliki jawaban dalam waktu tidak terlalu lama, dan itu menentukan sekali bagaimana saya melihat Tiongkok," kata Presiden.

Namun ketika ditanya apakah Trump memiliki sesuatu atau bukti yang mendasari kepercayaan diri tinggi bahwa Institut Virologi Wuhan adalah sumber virus ini, Trump menjawab, "Ya, sudah," sambil mengulang pernyataannya.

"Saya pikir bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus malu pada diri mereka, karena WHO cenderung berpihak untuk Tiongkok," tambah Trump, menyiratkan bahwa WHO menutupi Tiongkok.

Menurut Trump, AS telah membayar pendanaan untuk WHO hampir US$ 500 juta per tahun. Sementara Tiongkok hanya mendanai US$ 38 juta per tahun. "Mereka (WHO) seharusnya tidak membuat alasan ketika orang melakukan kesalahan mengerikan, terutama kesalahan yang menyebabkan ratusan ribu orang di seluruh dunia meninggal."

Sebelumnya Kamis, pejabat intelijen AS menyimpulkan bahwa Covid-19 bukan buatan manusia atau dimodifikasi secara genetik. Namun mereka masih menyelidiki apakah pandemi corona dipicu kecelakaan di laboratorium di Tiongkok atau melalui kontak dengan hewan.

Para pejabat kesehatan dunia mengatakan virus kemungkinan muncul dari pasar makanan laut di Wuhan, Tiongkok. Kemungkinan transmisi berasal dari kelelawar dan kemudian melompat ke perantara sebelum menginfeksi manusia.

SARS, yang muncul pada November 2002 dan menewaskan hampir 800 orang di seluruh dunia selama sembilan bulan, juga diyakini berasal dari kelelawar sebelum menyebar ke kucing dan kemudian manusia.