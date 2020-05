Angka Positif Covid-19 di AS Capai 1,13 Juta, 65.782 Jiwa Melayang

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah kasus virus corona (Covid-19) yang teridentifikasi positif di Amerika Serikat terus naik. Hingga Sabtu (2/5/2020), jumlah kasus positif di Amerika Serikat (AS) tercatat mencapai 1.131.856 orang atau naik 826 kasus dari hari Jumat (1/5/2020).

Baca juga: Update Covid-19: Kasus Positif Jadi 10.843, Sembuh 1.665, Meninggal 831

Angka tersebut hampir sepertiga dari jumlah orang yang terindikasi positif virus corona di seluruh dunia yang hingga Sabtu (2/5/2020) mencapai 3.421.226 orang.

Baca juga: Perdana Menteri Rusia Positif Covid-19

Seperti dikutip Beritasatu.com dari Worldometers, jumlah kematian di AS, Sabtu (2/5/2020) sebanyak 65.782 orang meninggal dunia atau sebanyak 29 persen. Sementara angka kesembuhan di AS mencapai sebanyak 161.666 orang atau 71 persen.

Baca juga: Angka Positif Covid-19 di AS Sentuh 925.758, 52.217 Meninggal

Negara bagian yang paling banyak mengalami kasus positif di Amerika Serikat adalah New York. Saat berita ini ditulis, negara bagian New York menyumbangkan 315.222 kasus positif di AS. Diikuti New Jersey dengan catatan 121.190 kasus positif.

Angka kematian terbanyak akibat Covid-19 di AS disumbangkan oleh New York sebanyak 24.069 orang yang meninggal dunia. Sementara itu New Jersey mencatatkan 7.538 orang yang meninggal dunia akibat virus corona hingga Sabtu (2/5/2020).