KBRI Moskwa Fasilitasi Kepulangan 16 WNI dari Rusia

Moskwa, Beritasatu.com - Sebanyak 16 warga negara Indonesia (WNI) berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia pada Minggu (3/52020) dini hari waktu Moskwa. Mereka diberangkatkan dari bandara Sheremetyevo, Moskwa, menuju Denpasar, Bali, dengan pesawat Rossiya Airlines.

Para WNI tersebut terdiri dari 12 orang mahasiswa dan 4 pekerja migran Indonesia (PMI) di Rusia. Kepulangan mereka dilakukan di tengah merebaknya wabah Covid-19 dan masih ditutupnya akses penerbangan internasional di Rusia.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarusia, M Wahid Supriyadi mengatakan, KBRI Moskwa membantu memfasilitasi kepulangan WNI tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Rusia dan Rossiya Airlines yang merupakan anak perusahaan maskapai Rusia, Aeroflot.

“Kami sampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Rusia atas kerja sama membantu kepulangan WNI ke Indonesia,” kata Dubes Wahid.

Dua belas mahasiswa memutuskan pulang ke Tanah Air selain karena sebagian telah menyelesaikan studi, juga karena kegiatan perkuliahan dapat dilakukan secara daring dari Indonesia. Mahasiswa yang pulang berasal dari St Petersburg, Rostov, Arkhangels, dan Tambov.

Sementara itu, para PMI spa terapis dari Moskwa menyatakan keinginan untuk pulang karena tempat mereka bekerja ditutup selama karantina. Mereka berharap bisa bekerja lagi setelah situasi sudah normal kembali.

Kepulangan WNI ini merupakan rombongan kedua yang difasilitasi KBRI Moskwa. Sebelumnya, pada 16 April 2020, KBRI Moskwa memfasilitasi 4 WNI, yaitu 2 mahasiswa dan 2 PMI terapis dengan maskapai yang sama.

Sejak 27 Maret 2020 Pemerintah Rusia menangguhkan sementara penerbangan reguler internasional. Penerbangan hanya berlaku untuk pesawat khusus, termasuk repartiasi warga Rusia dari luar negeri. Penerbangan Rossiya Airlines ke Denpasar ini adalah untuk repatriasi warga Rusia yang berada di Bali pada hari ini, Senin (4/5/2020) dengan tujuan St Petersburg dan Moskwa.

Rusia termasuk negara yang terdampak wabah Covid-19. Berdasarkan Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) hingga 3 Mei 2020 total kasus Covid-19 di Rusia sebanyak 134.687 kasus, meninggal dunia 1.280 orang, dan sembuh 16.639 orang. Kasus terbanyak terjadi di Moskaw, sebanyak 68.606 kasus.

KBRI Moskwa melakukan pemantauan terhadap WNI di Rusia dan Belarusia yang tercatat sebanyak 1.359 orang. Sebagian besar adalah mahasiswa dan PMI spa terapis. Salah satu pemantauan melalui konferensi video dengan mahasiswa maupun menghubungi langsung PMI. KBRI Moskwa juga telah membantu WNI yang memerlukan sembako, masker, dan vitamin.

Lusy Surjandari, Counsellor Protokol dan Konsuler, mengatakan, KBRI Moskwa melakukan berbagai upaya membantu, memfasilitasi, dan melindungi WNI di Rusia dan Belarusia. Saat ini terdapat lima mahasiswa Indonesia yang positif terkena Covid-19 dan tengah dirawat di sanatorium di Moskwa dan Moskwa Region.

“Kondisi para mahasiswa tersebut stabil dan KBRI Moskwa senantiasa memonitor kondisi dan perkembangan mereka,” kata Lusy.

Pada 28 Maret 2020 hingga 11 Mei 2020 merupakan masa karantina mandiri di Rusia, sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah Rusia mengumumkan sebagai hari libur dan memiinita semua warga untuk berada di rumah.