Korban Jiwa Corona di AS Diprediksi Naik Jadi 3.000 per Hari

Beritasatu.com – Angka kematian akibat wabah virus corona di Amerika Serikat diprediksi bakal naik dari sekitar 1.750 orang per hari sekarang ini menjadi 3.000 orang per hari pada 1 Juni nanti, menurut memo internal Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Gedung Putih segera membantah laporan itu dan menyebutnya bukan dokumen resmi pemerintah pusat maupun Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Dokumen CDC itu juga memprediksi pada akhir bulan ini total kasus positif di AS akan menembus 200.000, atau naik 25.000 kasus dari angka sekarang.

“Masih banyak counties yang akan menyangga beban lebih berat lagi,” bunyi dokumen itu seperti diberitakan media setempat, Senin (4/5/2020).

Upaya mitigasi wabah Covid-19 di AS menjadi rumit karena sejumlah negara bagian sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial dan membuka kembali sejumlah kegiatan usaha. Para pakar mengatakan kondisi ini akan makin memperlama upaya pemulihan di AS.

Akhir pekan kemarin, Presiden Donald Trump menyebutkan sekitar 100.000 warga Amerika akan meninggal dalam wabah ini.

Setelah The New York Times merilis berita memo CDC, juru bicara Gedung Putih Judd Deere mempertanyakan akurasinya.

“Ini bukan dokumen Gedung Putih, bukan pula dokumen yang disampaikan kepada Gugus Tugas Virus Corona atau dibahas antar lembaga," kata Deere dalam pernyataan tertulis.

"Data ini tidak mencerminkan simulasi yang dilakukan atau dianalisis oleh Gugus Tugas."

Warga Bandel

Jumlah warga Amerika yang tetap tinggal di rumah makin menurun, menurut hasil penelitian menggunakan data pelacakan telepon seluler yang dilakukan oleh University of Maryland.

Data pelacakan lokasi secara anonim itu mengindikasikan "kejenuhan atas social distancing” yang makin meningkat.

Para peneliti menciptakan kode perangkat lunak yang mengumpulkan data di tiap negara bagian, disebut dengan Social Distancing Index, untuk mengetahui berapa banyak warga yang meninggalkan rumah mereka.

Nilai yang dihasilkan secara nasional makin rendah, artinya makin banyak warga Amerika yang kembali melakukan aktivitas publik. Washington DC memiliki skor paling bagus, sementara skor terendah terjadi di Wyoming.

Mulai Senin kemarin, sedikitnya enam negara bagian sudah ikut melonggarkan kebijakan social distancing.

Pusat kebugaran di Arkansas sudah boleh beroperasi lagi dengan didahului pemeriksaan suhu badan. Pantai-pantai di Florida dan juga lahan parkir juga sudah dibuka, meskipun area Miami tetap tertutup.

Kegiatan usaha di Missouri boleh buka, tetapi para pelanggan harus menjaga jarak minimal dua meter. Hal yang sama berlaku di Colorado.

Sementara itu Ohio mengizinkan beroperasinya lagi sektor manufaktur, konstruksi, dan aktivitas perkantoran. Toko-toko retail baru boleh buka pada 12 Mei.

Indiana memasuki tahap kedua pelonggaran pembatasan di mana pertemuan hingga 25 orang diperkenankan. Namun, warga berusia 65 tahun atau lebih diminta tetap di rumah.

Sekitar setengah dari 50 negara bagian di AS sudah mulai mengambil langkah membuka kembali kegiatan usaha, meskipun para pejabat kesehatan mengingatkan bahwa pandemik Covid-19 ini belum bisa dikendalikan.

Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan pihaknya belum siap untuk melonggarkan pembatasan meskipun jumlah korban jiwa mulai turun. Cuomo mengingatkan penurunan korban jiwa belum secepat kenaikan jumlah kematian di awal wabah.

"Penurunannya tidak setajam kenaikan," kata Cuomo.