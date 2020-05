36 Negara Bagian AS Izinkan Bisnis Dibuka Kembali

Washington, Beritasatu.com - Sekitar 36 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat (AS) mulai melonggarkan lockdown (penguncian) dengan mengizinkan bisnis dibuka kembali, setelah enam minggu pemerintah AS mengeluarkan perintah tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Ke-36 negara bagian tersebut adalah Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Hawai, idaho, Ilionois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennesse, texas, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin, dan Wyoming.

Sejumlah kegiatan bisnis yang diizinkan beroperasi kembali antara lain salon, barber shop (pangkas rambut khusus pria), restoran, pusat kebugaran, dan pemeliharaan taman. Warga AS di beberapa negara bagian bisa pergi memotong rambut, berlatih di pusat kebugaran, atau duduk di restoran, sekalipun pembatasn tetap berlaku. Namun, penerapan pelonggaran tetap berbeda di setiap negara bagian.

Selain itu, ruang terbuka publik seperti pantai dan taman, dibuka dan langsung diserbu masyarakat, sehingga para ahli memperingatkan tentang gelombang kedua wabah Covid-19 jika mengabaikan aturan menjaga jarak sosial.

AS masih tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di dunia yaitu lebih dari 1,3 juta kasus dengan 79.528 kematian berdasarkan data Universitas Johns Hopkins. Kekhawatiran tentang situasi ekonomi dan kesehatan mental orang-orang telah memicu pertanyaaan, “kapal hal-hal akan kembali normal? Dan akan seperti apa normal itu?”.

Faktor-faktor seperti perluasan pengujian, pelacakan kontak orang yang terinfeksi, pilihan peningkatan perawatan, dan pengembangan vaksin menjadi pertimbangan penting untuk pembukaan kembali negara-negara bagian di AS.

Di Georgia, pelonggaran penguncian membuat warga mendatangi salon dan barber shop untuk memotong dan merawat rambut mereka. Di Folrida, warga memenuhi pantai untuk wisata memasuki musim panas.

Sementara itu, Alabama yang mengakhiri perintah “tetap di rumah” pada 30 April 2020 memulai rencana yang disebut Gubernur Kay Ivey sebagai “lebih aman di rumah”. Di bawah perintah itu, yang berakhir sampai 15 Mei 2020, seluruh ritel bisa dibuka dengan kapasitas 50% dengan penerapan jarak sosial. Layanan seperti cukur rambut, perawatan kuku (manicure), dan ruang olah raga tetap ditutup.

Sedangkan Alaska memulai fase satu pembukaan kembali negara bagian pada 24 April 2020. Gubernur Mike Dunleavy mengizinkan restoran untuk dibuka dengan membatasi jumlah tamu yang makan di tempat, serta bisnis perawatan pribadi juga diizinkan buka kembali seperti salon atau alat cukur.

Di Ohio, pada 4 Mei 2020, beberapa bisnis diizinkan buka kembali termasuk perusahaan-perusahaan konstruksi dan manufaktur. Tapi, pada 12 Mei 2020, Ohio akan menandai pembukaan kembali secara besar-besaran karena bisnis retail diizinkan buka lagi. Namun, layanan perawatan pribadi tetap ditutup, bersama restoran, penitipan anak, dan tempat-tempat hiburan umum.

Belum Dibuka

Sementara itu, beberapa negara bagian yang terdampak parah Covid-19, diantaranya New York, belum dibuka. Gubernur New York, Andrew Cuomo, telah mengeluarkan perintah “New York State on Pause” yang berlaku pada 22 Maret-15 Mei 2020. Bisnis non-esensi diperintahkan tetap ditutup sampai 15 Mei 2020.

New York akan bergabung dengan koalisi dengan negara-negara bagian timur laut seperti New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, and Rhode Island dan Massachusetts untuk berkoordinasi dalam pembukaan kembali ekonomi.

“Saat ini kita telah melihat bahwa kita mampu meratakan kurva dan upaya kita mengendalikan penyebaran virus telah bekerja, kita sekarang fokus kepada rencana cerdas, efektif untuk ‘un-pause’ New York,” kata Andrew Cuomo minggu lalu, dikutip dari CNN.

Andrew Cuomo mengatakan bgian pertama rencana pembukaan kembali adalah jangan merusak atau membiarkan tingkat infeksi naik lagi dan jangan menghilangkan kemajuan yang sudah ada.

“Kedua, kita sekarang telah mempunyai stabilitas dalam sistem kesehatan kita setelah berminggu-minggu kelelahan, kita terus memperkuat sistem dan meningkatkan pengujian dan pelacakan kontak untuk mengidentifikasi siapa yang sakit dan mengisolasi mereka sehingga tidak menularkan virus kepada orang lainnya,” ujar Andrew Cuomo.