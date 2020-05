Memanas! AS Tuduh Hacker Tiongkok Retas Penelitian Vaksin Covid-19

Washington, Beritasatu.com - Biro Penyelidikan Federal AS (FBI) dan ahli keamanan siber meyakini para peretas Tiongkok berusaha mencuri penelitian tentang pengembangan vaksin virus corona (Covid-19). Demikian dua surat kabar melaporkan Senin (11/5/2020).

FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan mengeluarkan peringatan tentang peretasan Tiongkok ketika pemerintah dan perusahaan swasta berlomba mengembangkan vaksin Covid-19. Demikian Wall Street Journal dan New York Times melaporkan.

Para peretas juga menargetkan informasi dan kekayaan intelektual tentang perawatan dan pengujian Covid-19. Para pejabat AS menuduh para peretas itu terkait dengan pemerintah Tiongkok. Adapun peringatan resmi diperkirakan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian membantah tuduhan itu. Dia mengatakan Tiongkok dengan tegas menentang semua serangan dunia maya. "Kami memimpin dunia dalam pengobatan Covid-19 dan penelitian vaksin. Adalah tidak bermoral menargetkan Tiongkok dengan rumor dan fitnah tanpa ada bukti," kata Zhao.

Ditanya tentang laporan tersebut, Presiden AS Donald Trump tidak mengonfirmasi. Dia hanya mengungkapkan tidak suka dengan Tiongkok. "Apa lagi yang baru dengan Tiongkok? Apa lagi yang baru? Ceritakan kepada saya. Saya tidak senang dengan Tiongkok. Kami menonton dengan sangat cermat," kata Trump.

Peringatan AS ini menambah daftar panjang laporan yang menuduh para peretas yang didukung pemerintah Iran, Korea Utara, Rusia, dan Tiongkok melakukan aktivitas jahat terkait pandemi, mulai memberikan informasi palsu hingga menargetkan pekerja dan ilmuwan.

The New York Times mengatakan hal itu bisa menjadi awal serangan balik yang disetujui secara resmi oleh agen-agen AS yang terlibat dalam perang cyber, termasuk Komando Cyber ​​Pentagon dan Badan Keamanan Nasional.

Pekan lalu dalam pesan bersama, Inggris dan Amerika Serikat memperingatkan meningkatnya serangan dunia maya terhadap para profesional kesehatan yang terlibat Covid-19 oleh penjahat terorganisir yang sering dikaitkan dengan aktor negara lain.

Pusat Keamanan Cyber ​​Nasional Inggris dan Badan Keamanan Infrastruktur Cybersecurity dan Infrastruktur AS mengatakan pihaknya telah mendeteksi taktik penyemprotan kata sandi berskala besar - peretas yang mencoba mengakses akun melalui kata sandi yang biasa digunakan - yang ditujukan untuk badan kesehatan dan organisasi penelitian medis.