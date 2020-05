Pascaperang Dagang, AS-Tiongkok Kini Bersaing Temukan Vaksin Covid-19

Washington, Beritasatu.com - Pascaperang dagang, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kini bersaing untuk menjadi negara pertama yang menemukan atau memperoleh keuntungan dari vaksin virus corona (Covid-19).

Hal itu, terungkap dari pernyataan beberapa lembaga penelitian dan perusahaan farmasi terkemuka dunia yang telah mendapat investasi dari AS dan Tiongkok untuk penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19. Salah satunya adalah Sanofi, raksasa farmasi dari Prancis.

Kepala Eksekutif Sanofi, Paul Hudson, mengatakan AS berhak menjadi pihak pertama dalam jalur pasokan vaksin Covid-19 Sanofi, karena telah berinvestasi mendanai penelitian yang dilakukan Sanofi, sejak Februari 2020.

"Pemerintah AS memiliki hak atas pemesanan terbesar karena melakukan investasi tanpa memikirkan risiko (kerugian, Red) dan memperluas kemitraan dengan kami untuk penemuan vaksin Covid-19," ujar Paul Hudson.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan AS dilakukan melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan Biomedis Lanjutan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (BARDA) AS, yang memiliki hubungan jangka panjang dengan Sanofi dalam penelitian untuk obat-obatan dan vaksin.

Pada Desember 2019, BARDA AS telah mengucurkan dana sebesar US$ 226 juta atau sekitar Rp 3,372 triliun untuk meningkatkan kemampuan produksi vaksin pandemi influenza. Kerja sama itu dilanjutkan dengan penelitian untuk pengembangan vaksin Covid-19 pada Februari 2020.

Menurut Paul Hudson, selain AS, Sanofi juga menerima infestasi dari Tiongkok untuk mengembangkan vaksin virus corona. Untuk penelitian tersebut, Sanofi juga bermitra dengan pesaingnya di Inggris, GlaxoSmithKline Plc, pada proyek penelitian vaksin Covid-19 yang didukung AS. Jika berhasil menemukan virus korona, Sanofi menargetkan dapat menghasilkan 600 juta dosis vaksin per tahun, bahkan bisa digandakan.

"Jadi kedua negara ekonomi terbesar dunia tersebut akan mendapat vaksin (Covid-19) terlebih dahulu, jika kami menemukannya. Itulah sebabnya, sangat penting bagi negara-negara eropa untuk membuat langkah yang sama. Jangan sampai eropa tertinggal,” kata Paul Hudson.

Dia mengungkapkan, beberapa negara telah menawarkan untuk berbagi risiko keuangan dalam penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 yang sedang dilakukan Sanofi. Perusahaan farmasi itu, kini mendapat panggilan diskusi dari berbagai negara.

AS gencar melakukan investasi untuk penelitian vaksin corona di sejumlah lembaga farmasi terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Selain Sanofi, AS juga menjalin kerja sama dengan AstraZeneca Plc, yang melakukan penelitian vaksin Covid-19 bersama Universitas Oxford, Inggris.

Di dalam negeri, pemerintah AS juga bekerja sama dengan Johnson&Johnson (JJ) dan Moderna Inc. BARDA AS telah mengucurkan US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,921 triliun kepada JJ dan Moderna untuk pembiayaan bersama penelitian vaksin corona.

Langkah yang sama juga dilakukan Tiongkok yang menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk penelitian dan pengembangan vaksin corona, antara lain dengan Kanada. Tiongkok telah mengirim sampel darah pasien Covid-19 untuk diuji coba di Kanada. Sebaliknya, Perusahaan Tiongkok mengajukan aplikasi untuk dapat melakukan uji klinis ke lembaga Health Canada.

Pengamat memperkirakan negara mana pun yang berhasil membawa vaksin corona ke pasar untuk pertama kalinya, kemungkinan akan mengklaim kepemilikan atas beberapa proses distribusi, sehingga dipastikan akan mendapat keuntungan besar karena corona telah menjadi pandemi global.