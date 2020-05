Negara-Negara Maju Teliti 100 Kandidat Vaksin Covid-19

Oslo, Beritasatu.com - Lebih dari 100 kandidat vaksin virus corona (Covid-19) sedang diteliti dan dikembangkan di negara-negara maju, antara lain Amerika Serikat (AS), Prancis, Jerman, Norwegia, Inggris, Jepang, Tiongkok, dan Kanada.

Beberapa di antara kandidat vaksin Covid-19 sudah mulai diuji pada manusia, antara lain vaksin eksperimental dari CanSino Biologics Inc (Tiongkok), Moderna dan kemitraan dari Pfizer Inc (AS), Inovio Pharmaceuticals Inc (AS), dan BioNTech SE (Jerman).

Di AS, penelitian vaksin Covid-19 dilakukan Johnson & Johnson bersama Biomedis Penelitian Lanjutan dan Otoritas Pengembangan (BARDA) yang didanai pemerintah federal. Uji coba kandidat vaksin Covid-19 pada manusia telah dimulai di AS pada awal April 2020, memecahkan rekor untuk kecepatan uji coba seperti itu dapat dilakukan.

Di Inggris, pemerintah menjalin kerja sama dengan Universitas Oxford untuk penelitian dan pengembangan vaksin corona yang potensial. Tim dari Jenner Institute dan Oxford Vaccine Group, telah memulai penelitian pada Januari 2020, dan mengembangkan setidaknya 21 proyek kandidat vaksin virus Covid-19.

Sedangkan Sanofi di Prancis memiliki dua proyek vaksin Covid-19 yang sedang berjalan. Salah satunya didanai oleh BARDA AS. Selain itu, Sanofi juga memiliki kandidat vaksin corona terpisah yang sedang dikembangkan dengan Translate Bio Inc, perusahaan farmasi pesaingnya dari Inggris

Salah satu kemajuan penting yang membantu penelitian vaksin adalah pengembangan sebuah organisasi yang disebut Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Organisasi ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap kurangnya kemajuan ilmiah ketika Ebola membelah Afrika Barat, pada 2014 hingga 2016. Misi CEPI adalah menanggapi epidemi dengan cepat dengan memberikan uang kepada para peneliti untuk mengembangkan vaksin.

"CEPI telah mengembangkan setidaknya delapan vaksin potensial untuk Covid-19, dan siap untuk pengujian kepada manusia pada akhir Mei 2020," demikian pernyataan CEPI yang berbasis di Oslo, Norwegia, seperti dikutip The Guardian, Rabu (13/5/2020).

Para peneliti CEPI yakin mereka akan memiliki setidaknya satu vaksin yang siap dalam 18 bulan setelah pengujian kepada manusia. Hal itu, akan menjadi hasil tercepat pengujian vaksin terhadap manusia yang menghasilkan patogen baru untuk pengembangan vaksin yang melawan Covid-19.