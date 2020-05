Bos the Fed: Ekonomi Tidak Akan Pulih Sepenuhnya Tanpa Vaksin

Washington, Beritasatu.com - Perekonomian Amerika Serikat (AS) akan terpukul dari penurunan saat ini. Untuk itu, diperlukan vaksin Covid-19 agar roda perekonomian berjalan sepenuhnya. Demikian dikatakan Ketua bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell.

"Dalam jangka panjang dan bahkan dalam jangka menengah, Anda tidak ingin bertaruh melawan ekonomi Amerika. Ekonomi Amerika akan pulih," kata Powell dalam sebuah wawancara dengan CBS "60 Minutes" dalam kutipan yang disiarkan Minggu pagi (17/5/2020) di "Face the Nation"

Namun Powell mencatat bahwa pemulihan ekonomi akan tergantung seberapa cepat warga AS terselematkan dari virus corona.

"Dengan asumsi tidak ada gelombang kedua corona, saya pikir Anda akan melihat perekonomian akan pulih dengan bagus sepanjang paruh kedua tahun ini," kata kepala bank sentral. Namun, ia menambahkan bahwa agar ekonomi pulih sepenuhnya, harus menunggu vaksin.

The Fed telah meluncurkan serangkaian kebijakan stimulus untuk menjaga pasar berfungsi dengan baik. Bank sentral telah bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS melalui berbagai program pinjaman yang ditujukan untuk bisnis dan individu. Selain itu, The Fed membeli obligasi korporasi. Langkah itu terjadi di tengah krisis yang telah menyebabkan 36,5 juta orang AS mengajukan klaim pengangguran dan tingkat pengangguran naik menjadi 14,7 persen.

"Ini adalah masa sulit dan penuh penderitaan yang datang begitu cepat dan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga Anda benar-benar tidak dapat mengatakan dengan kata-kata rasa sakit yang dirasakan orang dan ketidakpastian yang mereka sadari," kata Powell.

Secara terpisah, mantan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gary Cohn setuju dengan penilaian Powell tentang perlunya vaksin. Cohn juga menekankan perlunya membuat ekonomi berjalan kembali. "Jika kita benar-benar ingin membuat orang kembali bekerja seperti yang dibicarakan Ketua Powell, kita perlu membuka kembali perekonomian," kata Cohn.