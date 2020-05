Tidak Ada Lonjakan Covid-19 di Negara Bagian AS yang Dibuka

Washington, Beritasatu.com - Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) hingga kini tidak melihat lonjakan kasus virus corona (Covid-19) pada negara bagian AS yang membuka kembali aktivitas ekonominya. Namun Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, Alex Azar Minggu (17/5/2020) menilai masih terlalu dini untuk menentukan tren itu.

"Kami melihat tempat-tempat yang sudah dibuka ekonominya, tidak ada lonjakan kasus," kata Alex Azar pada program State of the Union CNN.

Namun Azar mengatakan, untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus baru membutuhkan waktu. Bagian penting pelonggaran lockdown adalah mengawasi gejala seperti flu pada populasi dan data penerimaan rumah sakit. Selain itu, pengujian pada individu tanpa gejala. "Ini masih tahap awal," kata Azar mengingatkan dalam sebuah wawancara dengan CBS 'Face the Nation'.

Dia mengatakan data masuk dari negara bagian yang melonggarkan pembatasan lebih awal seperti Georgia dan Florida, masih membutuhkan waktu.

Hampir semua atau 50 negara bagian AS mulai mengizinkan beberapa bisnis untuk dibuka kembali sehingga penduduk bergerak lebih bebas. Namun hanya 14 negara yang telah memenuhi pedoman pemerintah federal untuk mengangkat langkah-langkah yang bertujuan memerangi pandemi, menurut analisis Reuters.

Ketua DPR Nancy Pelosi, mengatakan tidak mungkin mengetahui lintasan virus, yang telah menewaskan hampir 90.000 orang Amerika, tanpa pengujian lebih lanjut. “Kami tidak tahu seberapa besar tantangan ini bagi negara AS karena kami belum cukup menguji semua,” kata Pelosi asal Partai Demokrat pada CBS Face Face the Nation.

Undang-undang yang disahkan Dewan Perwakilan pada Jumat menyediakan parameter pembukaan kembali ekonomi yang sukses yakni pengujian, pelacakan, dan perawatan.

Pengujian Covid-19 AS tertinggal jauh di belakang dibandingkan sebagian besar negara industri lainnya. Padahal pegujian sangat penting untuk mencegah wabah lebih lanjut.

Mengacu data worldometers, Senin (18/5/2020) pukul 08.20 WIB, Covid-19 telah menginfeksi 4,8 juta di dunia dengan 316.660 kematian. AS menempati urutan teratas yakni 1,527 juta kasus.