Trump Yakin Tak Ada Gelombang Kedua Covid-19

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan tak akan mengunci (lockdown) negaranya meski ada gelombang kedua wabah virus corona (Covid-19). Seluruh negara bagian AS kini telah membuka kembali kegiatan bisnis, termasuk New York yang menjadi episentrum Covid-19 di AS.

Trump mengatakan virus corona tak akan hilang, namun AS siap memadamkan penyebarannya. Sekalipun banyak ahli yang memperkirakan gelombang kedua wabah Covid-19 akan terjadi pada musim gugur bahkan melewati musim dingin, Trump berkeyakinan AS tak perlu dikunci seperti gelombang pertama wabah Covid-19.

AS telah menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran Covid-19 selama enam minggu dan mulai membuka kegiatan bisnis di sejumlah negara bagian per 1 Mei 2020.

Namun New York dan Washington baru mulai membuka kegiatan bisnis pada pekan ini, sehingga 50 negara bagian AS kini telah siap beroperasi seperti biasa.

Saat melakukan kunjungan di pabrik Ford, di Michigan, Kamis (22/5), Trump mengatakan bisnis AS akan kembali bangkit, setelah terpukul oleh dampak wabah Covid-19. Meskipun ada ketakutan gelombang kedua wabah tersebut, Trump menegaskan dia tak pernah berpikir untuk menutup kembali AS.