Diberi Peringatan Hoax dari Twitter, Donald Trump Meradang

Washington, Beritasatu.com - Untuk pertama kalinya, Presiden AS Donald Trump mendapatkan peringatan dari Twitter soal cuitannya yang memiliki konten tidak benar.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....