Kisruh Twitter, Trump Serang Balik Medsos yang Batasi Kebebasan Berpendapat

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (28/5/2020) menandatangani perintah eksekutif untuk menyisir perusahaan media sosial (medsos) yang membatasi kebebasan berpendapat dengan melakukan "sensor" atas konten penggunanya. Perintah ini dinilai sebagai balasan Trump atas Twitter yang melabeli tweetnya dengan catatan "cek fakta".

Menurut Pasal 230 Undang-Undang Komunikasi AS, perusahaan medsos tidak dapat dituntut atas konten yang diunggah pengguna situsnya. Perintah eksekutif Trump hanya sebatas mendorong Komisi Komunikasi Federal dan Komisi Perdagangan Federal untuk bersikap lebih tegas atas perusahaan medsos. Trump mengatakan akan menempuh jalur legislatif untuk memperkuat perintah eksekutifnya dan merevisi UU tersebut.

Jaksa Agung William Barr mengatakan Kementerian Hukum AS akan berusaha menuntut perusahaan media sosial karena pasal karet tersebut telah "ditarik" melebihi niat aslinya, yaitu melindungi pertumbuhan media sosial. Namun UU tersebut menuai kritik karena perusahaan medsos menjadi abai atas konten yang melanggar hukum. Hingga saat ini, belum jelas dasar apa yang akan digunakan Kementerian Hukum untuk menuntut perusahaan medsos.

Dua hari sebelumnya, Trump mendapatkan peringatan dari Twitter soal cuitannya yang memiliki konten menyesatkan.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....