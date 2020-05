Amerika Putus Hubungan dengan WHO

Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya secara resmi memutus hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam jumpa pers di Gedung Putih, Jumat (29/5/2020) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

"Hari ini kami akan memutus hubungan kami dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan mengalihkan dana ke lembaga-lembaga lainnya di seluruh dunia yang lebih pantas dan lebih membutuhkan bantuan kesehatan mayarakat," kata Trump.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk “menghukum” Tiongkok yang menurutnya terlalu mendominasi WHO khususnya dalam pandemik Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 100.000 warga Amerika.

"Dunia sekarang menderita sebagai akibat dari kecerobohan pemerintah Tiongkok," ujarnya.

"Tiongkok telah memicu pandemik global yang memakan 100.000 nyawa warga Amerika,” lanjut Trump.

Dia juga menuduh Tiongkok telah menekan WHO untuk mengelabui dunia terkait virus corona. Padahal, iuran Tiongkok ke WHO hanya US$ 40 juta sementara AS membayar 10 kali lipat lebih dari angka itu, paparnya.

"Tak terhitung nyawa yang telah melayang dan kesulitan ekonomi tak terkira yang terjadi di seluruh dunia," kata Trump.

Trump juga menyebutkan bahwa Tiongkok telah “menguasai total” WHO.

Sebelumnya Trump telah mengirim surat berisi ancaman dan ultimatum kepada WHO, isi lengkap surat itu dapat dibaca di sini.