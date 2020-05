Wali Kota ini Kirim Pesan “FU” untuk Donald Trump

Beritasatu.com – Wali Kota Chicago Lori Lightfoot geram dengan cuitan Presiden Donald Trump terkait kerusuhan di Minneapolis, Minnesota, Jumat lalu, yang berbunyi “saat penjarahan dimulai, penembakan dimulai” (when the looting starts, the shooting starts).

Kalimat itu dinilai membenarkan kekerasan dan dibuat tenar oleh seorang kepala polisi di Miami pada 1967 yang dinilai rasis dan sering bertindak keras terhadap warga kulit hitam.

Twitter menandai dan menyembunyikan pesan Trump itu karena dinilai “mengglorifikasi kekerasan”.

“Komentar Donald Trump semalam sangat berbahaya,” kata Lightfoot dalam jumpa pers.

“Dan kita harus berdiri tegak dalam solidaritas serta mengatakan komentar itu sama sekali tidak bisa diterima terlepas dari siapa yang melontarkannya," kata perempuan kulit hitam itu.

"Tujuan dia adalah menciptakan polarisasi dan destabilisasi pemerintah daerah serta menyalakan hasrat rasialis. Kita tidak boleh membiarkannya seperti itu. Dan saya akan beri kode pada apa yang sangat ingin saya katakan kepada Donald Trump. Hanya dua kata, dimulai dengan F, diakhiri dengan U,” ujarnya.

Minneapolis dan puluhan kota lainnya dilanda kerusuhan setelah seorang pria kulit hitam, George Floyd, 46, tewas Senin lalu saat ditahan polisi. Sejumlah video yang beredar menunjukkan Floyd masih hidup ketika leher dan badannya ditindih dengan lutut oleh tiga polisi Minneapolis sampai kemudian tidak sadarkan diri.

Beberapa saat kemudian dia dinyatakan meninggal oleh rumah sakit.

Empat polisi dipecat karena skandal itu, salah satunya didakwa pembunuhan.

Trump berusaha mengklarifikasi pernyataannya di Twitter.

“Para penjarah tidak boleh dibiarkan berbaur dengan para demonstran damai. Penjarahan bisa berakhir dengan penembakan dan itulah kenapa seorang pria tertembak dan tewas di Minneapolis pada Rabu malam, atau lihatlah apa yang terjadi di Louisville di mana tujuh orang tertembak," kata Trump.