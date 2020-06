Kasus Positif Covid-19 di Amerika Latin Tembus 1 Juta

Sao Paulo, Beritasatu.com - Kasus positif virus corona atau Covid-19 di kawasan Amerika Latin, Senin (1/6/2020), telah menembus satu juta orang dengan setengah lebih kasus berasal dari Brasil. Sementara, angka kematian dari kawasan itu kini tercatat lebih dari 50.000 orang.

Baca Juga: Kematian Akibat Covid-19 di Brasil 1.000 Per Hari

Pemerintah di seluruh dunia mulai melonggarkan pembatasan yang telah meruntuhkan perekonomian, sekalipun jumlah kasus secara global telah melampaui 6,1 juta orang dan kematian lebih dari 372.000 orang.

Brasil sejauh ini tercatat sebagai negara dengan angka kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS), yaitu lebih dari 514.000 kasus berdasarkan data Universitas Johns Hopkins. Negara itu melaporkan 480 kematian pada Minggu (31/5/2020) sehingga jumlah kasus kematian menjadi 29.314 orang.

Baca Juga: 16 Pemain Vasco da Gama Positif Covid-19

Presiden Brasil, Jair Bolsonaro sekali lagi menentang rekomendasi pembatasan sosial. Pemimpin sayap kanan yang menganggap Covid-19 sebagai 'flu kecil', tanpa memakai masker, bertemu dengan sekelompok pendukung di ibu kota Brasilia saat kerumunan menyambutnya dengan meneriakkan, 'Mitos! Mitos! Mitos!', menggemakan penolakan atas ancaman virus corona.

Bolsonaro telah menjadi penentang keras dari langkah penguncian atau lockdown sebagai cara menahan virus corona, yang dianggapnya tidak penting dan merusak perekonomian. Tapi, Bolsonaro kini menghadapi kritik keras dari otoritas negara bagian dan warga yang marah.

Baca Juga: AS Larang Perjalanan dari Brasil

Situasi virus di wilayah Amerika Latin lainnya seperti Cile, Bolivia, dan Peru, juga memburuk. Di saat Amerika Selatan dan sebagian wilayah Afrika dan Asia baru mulai merasakan kekuatan penuh dari pandemi Covid-19, negara-negara Eropa mulai berhati-hati melonggarkan penguncian untuk kembali kepada situasi normal.

AS telah mengirimkan dua juta obat anti malaria hydroxychloroquine ke Brasil untuk melawan Covid-19, sekalipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan obat itu tidak terbukti efektif mengatasi virus tersebut. AS juga akan mengirimkan 1.000 ventilator ke Brasil.