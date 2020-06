WHO Perbarui Panduan Penggunaan Masker di Area Publik

Brussel, Beritasatu.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar pemerintah di seluruh dunia meminta warganya memakai masker wajah di muka umum guna mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19). Hal itu merupakan panduan terbaru yang dirilis WHO menurut Reuters.

Panduannya terbaru itu didorong bukti penelitian dalam beberapa minggu terakhir. Namun WHO menegaskan bahwa masker hanya salah satu dari serangkaian alat yang dapat mengurangi risiko penularan virus.

"Masker tidak sepenuhnya akan melindungi Anda dari Covid-19," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan dalam sebuah briefing, Jumat (5/6/2020).

Direktur Eksekutif Program Kesehatan Darurat WHO Maria Van Kerkhove, kepada Reuters WHO mengatakan WHO merekomendasikan masker wajah kain, bukan masker non-medis. "Kami memiliki temuan penelitian baru," tambahnya.

Penelitian WHO membuktikan jika penggunaan masker dilakukan dengan benar, dapat menjadi penghalang tetesan yang berpotensi menularkan virus.

Di tengah beberapa negara dunia dan negara bagian AS merekomendasikan pemakaian penutup wajah di depan umum, WHO sebelumnya mengatakan tidak ada cukup bukti untuk mendukung penggunaan masker, meskipun organisasi selalu merekomendasikan pada seseorang yang sakit atau orang yang merawat orang itu.

Inggris mengatakan setap penumpang di bus, kereta api, pesawat terbang dan feri di Inggris mulai 15 Juni wajib penggunaan masker.

"Saran bahwa semua petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, atau dengan dugaan kasus penyakit pernapasan yang disebabkan oleh corona, harus memakai masker medis tetap sama," kata Van Kerkhove.

Namun saran tersebut telah diperluas untuk merekomendasikan staf yang melakukan kontak dengan pasien di rumah sakit, rumah perawatan dan fasilitas perumahan jangka panjang juga harus mengenakan masker setiap saat.