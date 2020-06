Ikuti Jejak Trump, Brasil Ancam Keluar dari WHO

Brasilia, Beritasatu.com - Presiden Brasil, Jair Bolsonaro pada Jumat (5/6/2020) mengancam keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah badan kesehatan PBB itu memperingatkan pemerintahannya soal risiko pelonggaran lockdown sebelum kasus Covid-19 melambat.

Rekor kematian harian Brasil akibat Covid-19 melewati Italia pada Kamis malam (4/6/2020). Namun Bolsonaro terus berdebat untuk cepat-cepat melonggarkan perintah isolasi negara bagian, dengan alasan biaya ekonomi lebih besar dibandingkan risiko kesehatan masyarakat.

Dalam tajuk rencana halaman depan surat kabar Folha de S.Paulo, harian Brasil itu mengungkapkan hanya 100 hari sejak Bolsonaro menggambarkan tentang virus corona itu, sekarang Covid-19 telah membunuh seorang warga Brasil per menit. "Ketika Anda membaca ini, seorang warga Brasil lainnya meninggal karena virus corona," kata surat kabar itu.

Kementerian Kesehatan Brazil Kamis malam melaporkan bahwa kasus yang dikonfirmasi Covid-19 meningkat melebihi 600.000 dengan 1.437 kematian dalam waktu 24 jam terakhir. Dengan total korban meninggal lebih 34.000 orang, Brasil menduduki peringkat tiga korban tewas terbanyak di dunia di bawah Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Ditanya soal upaya melonggarkan pembatasna sosil sosial di Brasil meski tingkat kematian harian dan infeksi meningkat, juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan kriteria kunci melonggarkan lockdown adalah memperlambat transmisi. "Epidemi, dan wabah, di Amerika Latin sangat memprihatinkan," katanya dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss.

Dia mengatakan di antara enam kriteria utama mengurangi karantina, salah satunya adaah penurunan transmisi.

Dalam komentarnya kepada wartawan Jumat malam, Bolsonaro mengatakan Brasil akan mempertimbangkan untuk meninggalkan WHO kecuali jika badan PBB itu tidak lagi menjadi organisasi politik partisan.

Presiden AS Donald Trump, sekutu ideologis Bolsonaro, mengatakan bulan lalu bahwa AS akan mengakhiri hubungannya dengan WHO. Trump menuduh WHO hanya menjadi boneka Tiongkok, tempat virus corona pertama kali muncul.