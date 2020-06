Pandemi Covid-19 dan Demonstrasi BLM Tekan Elektabilitas Trump

Washington, Beritasatu.com - Pandemi virus corona (Covid-19) dan demonstrasi yang digerakan “Black Lives Matter” (BLM) menekan elektabilitas Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS), pada November 2020.

Menurut analis Harry Enten dari CNN, dengan kondisi saat ini, Donald Trump hanya bisa berkampanye untuk merebut suara dari pemilih yang belum menentukan pilihan atau biasa disebut swing voters.

Pasalnya, hasil jajak pendapat dari sejumlah lembaga survei terpercaya menunjukkan pemilih terdaftar lebih mendukung calon presiden (capres) Partai Demokrat, Joe Biden, dibandingkan Donald Trump yang diusung Partai Republik.

Lima lembaga survei terpercaya di AS yang melakukan jajak pendapat (pooling) sepanjang Mei 2020 hingga Juni 2020 menunjukkan Joe Biden lebih unggul dibandingkan Donald Trump.

Hasil pooling menunjukkan Joe Biden mendapat dukungan pemilih terdaftar dengan persentase antara 47% hingga 53%, sedangkan Trump hanya meraih dukungan pemilih sebanyak 37% hingga 43%.

Harry Enten mengungkapkan, Donald Trump telah mengubah sejarah Pilpres 2016 dengan mengalahkan Hillay Clinton yang populer karena berhasil meraih dukungan suara dari swing voters.

“Masalahnya dalam kondisi saat ini, dimana peringkat ketidaksetujuan sangat tinggi dan sentimen antirasial yang justru dikobarkan Donald Trump sedang meningkat, sulit bagi Donald Trump untuk bisa menarik dukungan para swing voters,” ujar Harry Enten.

Harapan Donald Trump untuk meraih suara generasi muda juga pupus karena hasil survei menunjukkan banyak yang lebih mendukung Joe Biden dibandingkan petahana presiden AS tersebut.

Pilpres AS menjadi pertarungan terbuka antara Joe Biden dan Donald Trump, setelah Joe Biden resmi meraih dukungan Partai Demokrat sebagai capres, pada pekan lalu.

Harry Enten mengatakan, Joe Biden unggul dalam sejumlah isu yang sedang hangat di AS dibandingkan Donald Trump, ketika dia menunjukkan komitmen mengatasi penyebaran virus Covid-19 dengan selalu menggunakan masker saat tampil di depan publik, sementara Donald Trump tidak.

Bahkan komentar Joe Biden yang simpatik terkait kematian George Floyd dan aksi demonstrasi BLM yang meluas ke 50 negra bagian dan mendapat dukungan global, membuat posisinya yang didukung warga AS kulit hitam semakin kuat. George Floyd adalah warga kulit hitam AS yang meninggal pada 25 Mei 2020, akibat disiksa polisi kulit putih, yang kemudian memicu demonstrasi BLM di seluruh negara bagian AS.