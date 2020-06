"Diplomasi Wolf Warrior" Tiongkok Mengincar Sekutu-sekutu Washington

Beijing, Beritasatu.com - Hubungan AS-Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir merenggang akibat berbagai isu, mulai dari perang dagang, asal muasal Covid-19, hingga perang finansial di Wall Street.

"Perang Dingin" sedang terjadi antara kedua perekonomian terbesar dunia tersebut dan bisa menyeret negara-negara lainnya.

"Keadaan akan memburuk, mungkin lebih buruk lagi, sebelum bisa membaik. Perceraian sedang terjadi," kata Dan Ikenson, direktur Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies at the Cato Institute. kepada CNBC.

Dia mengatakan Beijing berpotensi mulai "menyerang" sekutu-sekutu AS sebagai respons atas ketegangan yang terus meningkat. Ikenson menyebutnya sebagai "diplomasi wolf warrior", yang dia ambil dari sebuah film Tiongkok yang populer. Film Wolf Warrior menceritakan seorang prajurit Tiongkok melawan tentara asing yang dibayar untuk menyingkirkannya oleh seorang bandar narkoba.

Belakangan ini, ketegangan AS-Tiongkok kembali meningkat karena isu Hong Kong. AS mencabut status istimewa Hong Kong sebagai partner dagang AS karena Tiongkok membatasi otonomi Hong Kong.

Christopher Granville dari lembaga riset TS Lombard mengatakan indikasi "wolf warrior diplomacy" Tiongkok sudah terlihat. Misalnya, Tiongkok menyetop impor daging Australia setelah Australia mendesak penyelidikan asal muasal virus corona. Tiongkok juga melarang warganya pergi ke Australia karena warga Tiongkok sering dituduh sebagai penyebar Covid-19.

Edward Lucas, pengamat dari Center for European Policy Analysis, mengatakan sentimen negatif terhadap Tiongkok dirasakan di Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Swedia.

Inggris bahkan dengan terang-terangan memihak Hong Kong dalam isu otonomi. Inggris siap menawarkan perpanjangan hak visa dan jalur menuju kewarganegaraan bagi warga Hong Kong. Upaya itu dilakukan Inggris sebagai tanggapan atas desakan Tiongkok untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di bekas jajahan Inggris itu.