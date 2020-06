Trump Berencana Mulai Kampanye Pilpres AS Lagi

New York, Beritasatu.com- Kandidat petahana Donald Trump, berencana untuk memulai kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2020 dalam dalam dua pekan ke depan. Trump terakhir kali mengadakan kampanye Pilpres AS 2020 di Charlotte, North Carolina, pada 2 Maret 2020.

Seorang pejabat kampanye Trump mengatakan Trump telah menyampaikan niatnya untuk memulai kembali kampanye Pilpres AS, setelah tiga bulan absen disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19).

“Dia berusaha keras untuk segera keluar dan mulai berkampanye lagi menjelang Pilpres AS pada 3 November mendatang,” ujar pejabat kampanye Trump tersebut, di New York, Senin (8/6).

Tidak jelas kapan atau di mana kampanye pertama Trump akan dilakukan, namun tim kampanye sedang memersiapkan langkah-langkah untuk mengatur kampanye tersebut berlangsung dalam aturan keselamatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Manajer kampanye Trump, Brad Parscale, dilaporkan akan memberikan beberapa opsi kepada presiden dalam beberapa hari mendatang. Dalam satu pernyataan, Parscale memperkirakan aksi unjuk rasa Trump akan melampaui yang dilakukan oleh calon presiden (Capres) Partai demokrat, Joe Biden, yang kampanyenya juga berkurang tajam karena pandemi Covid-19.