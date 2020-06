Tiongkok Tak Berniat Intervensi Pilpres AS

Beijing, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok menyatakan tak memiliki niat untuk ikut campur atau melakukan intervensi terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020.

“Kami tak berniat ikut campur dalam Pilpres AS. Tiongkok selalu berpegang pada prinsip non-intervensi,” kata Juru Bicara Pemerintah Tiongkok, Zhao Lijian, seperti dikutip South China Morning Post, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan itu, disampaikan Zhao Lijian menanggapi pemberitaan tentang buku "The Room Where It Happened: A White House Memoir" karya John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, yang diluncurkan pada Rabu (17/7/2020).

Beberapa isu sensitif dalam buku tersebut, kemudian diulas Wall Street Journal, New York Times, dan Washington Post, pada Rabu (17/6/2020).

Dalam buku itu, John Bolton menulis Presiden AS, Donald Trump, meminta bantuan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk membantunya memenangkan Pilpres AS 2020.

John Bolton menggambarkan bahwa permintaan itu diajukan Donald Trump saat berbicara dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, terkait perang dagang antarkedua negara. Namun secara mengejutkan, Donald Trump kemudian menyinggung tentang Pilpres AS 2020

“Trump kemudiaan secara menakjubkan, mengalihkan pembicaraan ke isu pemilihan presiden AS mendatang, menyinggung kemampuan ekonomi Tiongkok, dan memohon bantuan kepada Xi untuk memastikan dia menang (di Pilpres AS 2020, Red),” tulis John Bolton di bukunya.

John Bolton menyatakan, Donald Trump melakukan kesalahan besar karena secara eksplisit mencari bantuan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, agar dirinya dapat menang kembali dalam Pilpres AS 2020.

Sebagai imbalan atas permintaannya, Donald Trump menjanjikan akan menghentikan penyelidikan kriminal yang melibatkan pihak Tiongkok dan memberikan bantuan pribadi kepada Xi Jinping selaku pemimpin diktator yang disukainya.

John Bolton adalah mantan Penasihan Keamanan Nasional Gedung Putih, yang telah dipecat Trump pada September 2019, karena kerap berbeda pendapat terkait kebijakan keamanan khususnya untuk luar negeri.

Selain membahas tentang pembicaraan Donald Trump dengan Xi Jinping, buku John Bolton juga mengulas soal kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap sejumlah negara, antara lain Venezuela, Ukraina dan Korea Utara.