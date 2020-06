Kasus Covid-19 di 4 Negara Bagian AS Catat Rekor Tertinggi Harian

Arizona, Beritasatu.com - Negara bagian Arizona, Florida, California dan Nevada di Amerika Serikat (AS) melaporkan rekor kenaikan kasus virus corona harian pada Jumat (19/6/2020) ketika negara-nagara membuka perekonomiannya secara bertahap dan meningkatkan pengujian sampel Covid-19.

Beberapa kepala negara bagian dan federal menghubungkan kenaikan jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dengan peningkatan pengujian sampel. Pola ini seperti halnya kasus dan kematian baru, dianggap sebagai ukuran penting wabah karena membantu petugas kesehatan mengukur seberapa parah pandemi tersebut.

Banyaknya negara bagian melaporkan jumlah kasus Covid-19 harian sehingga memecahkan rekor tertinggi karena infeksi menyebar dengan cepat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (The Centers for Disease Control and Prevention/CDC) memperluas daftar negara-negara di mana kematian Covid-19 diperkirakan akan meningkat selama empat minggu ke depan dibandingkan empat minggu terakhir. Adapun daftar negara itu adalah Alaska, Arizona, Arkansas, Hawaii, Carolina Utara, Oregon, Carolina Selatan dan Utah.

Baca juga: WHO: Hasil Tes Dexamethasone Masih Dini, Publik Diminta Berhati-hati

Departemen Pelayanan Kesehatan Arizona melaporkan 3.246 kasus positif baru pada pada Jumat melebihi satu hari sebelumya sebanyak 2.519 kasus.

Gubernur Arizona Doug Ducey dari Partai Republik, mengumumkan kebijakan baru pada hari Rabu (17/6/2020) yang memungkinkan pejabat setempat mewajibkan warga mengenakan masker dan mengikuti aturan jarak sosial di depan umum dan dalam bisnis.

Ducey mengakui bahwa virus ini menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. "Saya katakan dua minggu lalu bahwa tidak ada tren di sini," kata Ducey, Rabu malam sambil menyajikan grafik kasus baru harian di seluruh negara bagian.

“Melihat data dua minggu terakhir, ada tren. Namun tren menuju ke arah yang salah dan tindakan yang akan kita ambil dimaksudkan untuk mengubah arah itu dan membalikkan tren ini."

Untuk menghentikan penyebaran virus, Gubernur Ducey mengumumkan rencana meningkatkan pengujian serta pelacakan kontak.

Baca juga: Kasus Covid-19 Dunia Tembus Jumlah 8 Juta

Sementara pejabat kesehatan Florida mengatakan, ada 3.822 kasus baru pada Jumat pagi melampaui rekor tertinggi satu hari di negara bagian tersebut yaitu 3.207 kasus yang juga dilaporkan pada Kamis. Adapun total kasus di negara bagian itu menjadi 89.748 menurut data Departemen Kesehatan Florida. Sementara ada 3.104 kematian dan 12.774 pasien dirawat di rumah sakit pada Jumat.

Florida adalah salah satu negara bagian pertama yang dibuka kembali. Kebijakan ini memungkinkan sebagian besar restoran dan bisnis memulai aktivitas dengan kapasitas terbatas pada 4 Mei.

Awal pekan ini, Gubernur Florida Ron DeSantis dari Partai Republik mengatakan negara tidak akan menerapkan kembali pembatasan atau menunda pembukaan kembali. "Kami tidak mematikan. Kami akan maju. ... Kami tidak akan mundur," kata gubernur pada konferensi pers Selasa (16/6/2020).

Pada Jumat, DeSantis mengatakan bahwa usia rata-rata yang dites positif Covid-19 telah turun dari 65,5 tahun pada Maret menjadi 37 tahun pada Juni.

Adapun pejabat California Jumat melaporkan 4.317 kasus baru yang dikonfirmasi Kamis, melampaui rekor sebelumnya 4.084 yang, sehingga total kasus di negara bagian itu 165.416 denga 5.360 kematian.

Gubernur California Gavin Newsom mengeluarkan perintah di seluruh negara bagian pada Kamis yang mengharuskan orang mengenakan masker dan pengaturan jarak di dalam dan luar ruangan.

Dia mengatakan terlalu banyak warga sudah mulai berani keluar di depan umum tanpa masker.

Perintah itu tidak menjelaskan bagaimana negara bagian menegakkan aturan. Apakah warga akan didenda karena tidak mematuhi. "Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa masker berfungsi (mencegah Covid-19)," kata Newsom.

Sementara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Nevada melaporkan 410 kasus baru pada Jumat sore, memecahkan rekor tertinggi sebelumnya sebanyak 379 pada Senin. Adapun total kasus di Nevada mencapai 12.486 dengan 478 kematian.

Gubernur Nevada Steve Sisolak meminta tim penasihat medisnya untuk mengevaluasi opsi-opsi potensial untuk meningkatkan kebijakan perlindungan wajah untuk mengurangi penyebaran virus corona.

Sebagai bagian dari pedoman pembukaan kembali Nevada, penutup wajah diperlukan untuk karyawan ketika berinteraksi dengan pelanggan.