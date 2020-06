Trump Bantah Negosiasi Perdagangan AS-Tiongkok Batal

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung membantah pernyataan ajudannya yang menyebut AS membatalkan negosiasi dagang dengan Tiongkok.

Melalui akun Twitternya Senin (22/6/2020) waktu Washington, Trump memastikan kesepakatan dagang tahan pertama dengan Tiongkok masih "utuh" dan berharap Tiongkok memenuhi bagiannya.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!