Pengamat: Kemerosotan Ekonomi Paksa Korut Provokasi Korsel

Seoul, Beritasatu.com - Pengamat menilai kemerosotan ekonomi menjadi alasan utama Korea Utara (Korut) meledakan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong untuk memprovokasi Korea Selatan (Korsel).

Lembaga Fitch Solution menyatakan pertumbuhan ekonomi Korut diperkirakan menyusut 6% pada tahun ini, akibat dampak perdagangan yang melambat dengan Tiongkok selaku mitra ekonomi terbesar Korut, serta sanksi AS yang menyebabkan arus dana dari Korsel menyusut.

Perdagangan Korut dengan Tiongkok telah melambat seiring penutupan perbatasan akibat wabah virus corona (Covid-19). Korut telah memutuskan menutup perbatasan dengan Tiongkok sejak Februari 2020, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok melaporkan pada Maret dan April 2020, ekspor Korut ke Tiongkok turun lebih dari 90% dibandingkan tahun lalu. Hal itu, sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

"Konteks ekonomi yang lebih besar tentu menunjukkan Pyongyang semakin terpojok. Sanksi AS jelas berdampak pada ekonomi Korut sebelum Covid-19, tetapi penutupan perbatasan dengan Tiongkok untuk mengekang penyebaran virus corona telah berkontribusi banyak menghambat ekonomi Korut,” kata Kyle Ferrier, direktur urusan akademik di Korea Economic Institute of America.

Menurut dia, sanksi AS terhadap Korut juga membuat Korsel tak bisa memenuhi janji untuk kerja sama ekonomi dengan Korut. Investasi yang seharusnya dialirkan Korsel ke Korut tersendat karena sanks AS terhadap Korut.

Perdagangan antar-Korea telah melambat menjadi sekitar US$ 3,5 juta hingga Mei 2020, turun signifikan dibandingkan US$ 2,7 miliar pada Mei 2019.

Bantuan kemanusiaan dari Korsel ke Korut juga mengering di bawah kampanye sanksi Trump terhadap Korut agar segera menghentikan program nuklir.

Korsel telah mengirim sekitar US$ 3 miliar dana bantuan kepada Korut sejak 1995, tetapi hanya total US$ 30 juta yang dikucurkan antara 2017 hingga 2019, sejak Trump menjadi Presiden AS.

"Upaya pemulihan hubungan selama beberapa tahun terakhir belum menghasilkan banyak dalam hal bantuan ekonomi untuk Korut. Bahkan saksi dari AS semakin menyulitkan kerja sama ekonomi dengan Korsel. Itu sebabnya, Korut memilih mengganggu Korsel agar dapat membantu mereka,” kata analis Fitch Solution, Anwita Basu.

Pernyataan senada juga disampaikan Van Jackson, mantan pejabat Pentagon yang sekarang mengajar di Victoria University of Wellington di Selandia Baru.

Menurut Van Jackson, kemerosotan ekonomi telah membuat Kim Jong-un frustasi, sehingga kemudian memerintahkan militer menyerang kantor penghubung antar-Korea untuk memprovokasi Korsel supaya membujuk AS mencabut sanksi terhadap Korut.

“Karena kemerosotan ekonomi, Korut memicu agresi. Hal ini akan terus berlangsung jika Korsel tidak segera membantu Korut, dimana perilaku Korut akan lebih provokatif, hingga tahun depan,” ujar Van Jackson.