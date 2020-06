Obama Galang Dana Rp 155 Miliar untuk Kampanye Biden

Washington, Beritasatu.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, menggalang dana sebesar US$ 11 juta atau sekitar Rp 155,573 miliar untuk mendukung kampanye Joe Biden sebagai calon presiden (capres) AS dari Partai Demokrat.

Pada Selasa (23/6/2020), Barack Obama tampil pertama kali dalam kampanye bersama Joe Biden, dan melakukan penggalangan dana secara virtual. Obama mengumumkan secara resmi mendukung Biden sebagai capres AS, pada April 2020.

Penggalangan dana secara virtual yang dilakukan Barack Obama dan Joe Biden berhasil mengumpulkan US$ 7,6 juta atau sekitar Rp 107,486 miliar dari sekitar 175.000 penyumbang yang merupakan pendukung Barack Obama dan Partai Demokrat.

Dana yang berhasil dikumpulkan Barack Obama selama siaran virtual tersebut, sekaligus memecahkan rekor penggalangan dana Joe Biden selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) AS 2020.

“Lebih dari 175.000 individu telah menyumbangkan dana saat penggalangan dana virtual perdana Barack Obama, untuk mendukung kampanye capres Joe Biden,” demikian pernyataan tim kampanye Joe Biden, di Washington, Rabu (24/6/2020).

Keduanya juga menggalang dana sebesar US$ 3,4 juta atau sekitar Rp 48,086 miliar dari investor individu melalui daring, yang tidak terbuka untuk wartawan.

Barack Obama telah berkomitmen untuk membantu kampanye Joe Biden dan para kandidat senator Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum AS 2020. Bahkan rencana pengumpulan dana virtual untuk kampanye Joe Biden, diumumkan langsung oleh Obama melalui akun Twitter-nya pada pekan lalu.

Sebelumnya, penggalangan dana virtual untuk kampanye Joe Biden juga melibatkan sejumlah mantan capres AS dari Partai Demokrat, diantaranya Elizabeth Warren dan Kamala Harris. Sejak ditetapkan sebagai capres AS dari Partai Demokrat, para petinggi partai kompak mendukung penggalangan dana kampanye Joe Biden.

Dalam penggalangan dana virtual yang dilakukan bersama Elizabeth Warren, pada 15 Juni 2020, Joe Biden berhasil menambah pundi-pundi dana kampanyenya sebesar US$ 6 juta atau sekitar Rp 85 miliar. Pekan sebelumnya, penggalangan dana virtual yang dilakukan Joe Biden bersama Kamala Harris berhasil mengumpulkan US$ 3,4 juta atau sekitar Rp 50 miliar.

Elizabeth Warren dan Kamala Harris merupakan kandidat capres AS Partai Demokrat yang telah mundur dan menyatakan mendukung Joe Biden.

Sejauh ini, belum jelas berapa dana kampanye yang telah digalangDonald Trump. Namun Donald Trump yang telah berkampanye sejak 2017 untuk masa jabatan kedua, telah menyatakan bahwa dia masih memiliki lebih banyak uang di depan menjelang Pilpres AS pada 3 November 2020.

Tim kampanye Donald Trump menyatakan pada saat kampanye di Tusla, Oklahoma, pada akhir pekan lalu, Donald Trump berhasil mengumpulkan dana kampanye sebesar US$ 10 juta atau sekitar Rp 141,430 miliar.