Polling Pilpres AS 2020, Biden Unggul 14% dari Trump

New York, Beritasatu.com-Jajak pendapat (polling) Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) Tahun 2020 menunjukkan Joe Biden unggul 14% dibandingkan kandidat petahana Presiden AS, Donald Trump. Jajak pendapat terbaru ini dilakukan New York Times/Siena College.

Dalam polling terbaru yang dilakukan New York Times/Siena College secara nasional setelah kedua calon presiden memulai kampanye Pilpres AS 2020, elektabilitas Biden di 50 negara bagian mencapai 50%, sedangkan Donald Trump hanya meraih 36%.

“Perbedaan elektabilitas antara Biden dan Trump yang sebesar 14 poin merupakan alarm baru bagi Trump karena Joe Biden yang merupakan capres Partai Demokrat tampaknya memimpin dukungan di antara lintas kelompok demografis yang luas,” demikian pernyataan pihak New York Times/Siena College, yang mengumumkan hasil polling Pilpres AS 2020, pada Rabu (24/6).

Dijelaskan, dalam menjalani masa kampanye yang serba terbatas akibat pandemi virus corona (Covid-19), Biden mampu meningkatkan dukungan pemilih terhadapnya, baik dari sisi gender, kelompok usia, etnis, dan pemilih non partisan.

Dari kategori gender, Biden unggul 22 poin dibandingkan Trump di kalangan pemilih perempuan. Sedangkan untuk pemilih laki-laki, Biden tetap Unggul dari Trump dengan selisih 3 poin. Di kalangan pemilih independen, Biden juga unggul 21 poin dibandingkan Trump.