Tim Kampaye Trump Sebut Polling Pilpres AS tak Mencerminkan Pilihan Rakyat AS

New York, Beritasatu.com - Tim kampanye petahana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyebut jajak pendapat (polling) yang mengunggulkan calon presiden (capres) Partai Demokrat, Joe Biden, tidak mencerminkan pilihan sesungguhnya dari rakyat AS.

Poling yang dilakukan sejumlah lembaga survei bekerja sama dengan media massa dalam sebulan terakhir menunjukkan elektabilitas Joe Biden lebih tinggi antara 10% sampai 14% daripada Donald Trump.

Bahkan polling terbaru dari New York Times/Siena College, menunjukkan Biden unggul 14% dibadningkan Trump, dan didukung pemilih lintas gender bahkan nonpartisan.

Tim kampanye Donald Trump memperingatkan bahwa New York Times dan beberapa lembaga survei sebelumnya pernah memprediksi Donald Trump kalah dari Hillary Clinton di pemilihan presiden (Pilpres) 2016, namun kemudian gigit jari karena pemilih sesungguhnya mendukung Donald Trump saat hari pemilihan.

“Pilpres 2016 membuktikan bahwa kemampuan Trump untuk terhubung dengan rakyat AS secara riil tak tertandingi oleh hasil survei apapun,” bunyi pernyataan tim kampanye Trump.

Mereka mengungkapkan, polling nasional tidak selalu sesuai dengan hasil. Pada 2016, Trump mampu memenangkan Pilpres AS, termasuk di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran Demokrat dan Republik, meski hanya selisih tipis dari Hillary Clinton.

Hasil survei New York Times/Siena College dengan keunggulan 14% untuk Biden, memperkuat hasil survei yang dilakukan CNN, pada awal Juni 2020. Survei CNN tersebut membuat Presiden Trump marah besar dan menuntut CNN mencabut pemberitaan tentang hasil survei Pilpres AS 2020.

Survei New York Times/Siena College dilakukan melalui pembicaraaan telepon terhadap 1.337 pemilih terdaftar dari 17 Juni 2020 hingga 22 Juni 2020, dengan margin kesalahan plus-atau-minus 3%.