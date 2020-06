Studi CDC: 20 Juta Warga AS Diyakini Terinfeksi Covid-19

New York, Beritasatu.com - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control/CDC) Amerika Serikat (AS) menyakini sebanyak 20 juta warga Amerika telah terinfeksi virus corona (Covid-19). Jumlah tersebut mencapai 10 kali lipat dari 2,4 juta kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di AS.

Perkiraan 20 juta warga AS yang terinfeksi Covid-19 artinya sekitar 6% dari populasi 331 juta warga AS. Angka terbaru itu berdasarkan studi CDC atas sampel darah yang dikumpulkan secara nasional.

Banyak infeksi tidak ditemukan pada awal pengujian ketika pasokan alat tes dibatasi dan pejabat federal memprioritaskan pengujian kepada orang dengan gejala.

"Itu berarti jutaan warga AS diperkirakan memiliki virus tersebut, tapi tidak menyadarinya," demikian pernyataan hasil studi CDC, yang dipublikasikan pada Kamis (25/6/2020).

Pejabat CDC tidak menyampaikan hasil lengkap dari studi terhadap sampel darah tersebut. Beberapa pakar independen menyebut metode dan lokasi pengambilan sampel adalah kunci penafsiran.

Peneliti kebijakan kesehatan dari Universitas Harvard, Dr Thomas Tsai, mengatakan 20 juta tampak masuk akal, tapi sebagian besar perkiraan ini berada dalam kisaran dan penting mengetahui luasnya.

“Sulit untuk menafsirkan hanya dari satu angka dan tanpa konteks, seperti lokasi pengambilan sampel dan apakah ini benar-benar potongan acak populasi atau wilayah dengan prevalensi rendah atau tinggi, yang bisa mempengaruhi hasilnya,” kata Thomas Tsai.

Universitas Washington telah memprediksi 180.000 kematian karena Covid-19 di AS sampai Oktober 2020, atau lebih rendah, 146.000 jika 95 persen warga Amerika memakai masker.

“Perkiraan terbaik kami saat ini bahwa untuk setiap kasus yang dilaporkan, sebenarnya ada 10 infeksi lain,” kata Direktur CDC Dr Robert Redfield.

Menurut Robert Redfield, hitungan itu karena pengujian dibatasi kepada orang dengan gejala, sedangkan kasus asimtomatik (tanpa gejala) tidak diuji. Menurutnya, 5-8 persen warga AS telah terpapar virus.

Pakar penyakit infeksi di Institut Nasional Kesehatan, Dr Anthony Fauci, mengatakan dua minggu ke depan adalah masa kritis merujuk peningkatan kasus di negara bagian seperti Florida, Texas, dan Arizona. Situasi itu karena menjelang musim gugur saat wabah memasuki gelombang kedua disertai musim flu.

Para pejabat administrasi senior menyatakan mereka tidak berusaha mengecilkan krisis kesehatan publik. Namun, mereka menilai AS berada di tempat berbeda dibandingkan infeksi sama yang terjadi pada pertengahan April saat infrastruktur pengujian lebih lemah.