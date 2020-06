Kasus Covid-19 di Dunia Tembus 10 Juta, di AS 45.000 Orang Terinfeksi Sehari

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus positif Covid-19 di dunia telah melampaui 10 juta. Berdasarkan data worldometer Minggu (28/6/2020) pukul 07.00 WIB, orang yang terinfeksi mencapai 10.069.434. Sedangkan jumlah kematian sebanyak 500.579 orang, dan pasien sembuh 5.451.703 kasus.

Amerika Serikat (AS) melaporkan lebih 45.000 kasus corona pada Jumat (26/6/2020), peningkatan rekor harian, sehingga total kasus menjadi lebih 2,594 juta kasus. Pada Jumat, rata-rata kasus baru dalam tujuh hari terakhir di AS meningkat lebih 41 persen dibandingkan seminggu lalu. AS menempati urutan pertama infeksi Covid-19 di seluruh dunia, menurut data Johns Hopkins.

Kasus naik 5 persen atau lebih berdasarkan rata-rata tujuh hari di 34 negara bagian AS, termasuk Arizona, Texas, California, Florida, dan Nevada.

“Ada lebih banyak kasus. Ada lebih banyak rawat inap di beberapa tempat dan segera Anda akan melihat lebih banyak kematian," Penasihat Kesehatan Gedung Putih Dr. Anthony Fauci mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Meg Tirrell CNBC pada Jumat yang disiarkan oleh Milken Institute.

"Meskipun kematian secara total di AS turun, itu bukan berarti Anda akan melihat (penurunan) di masa mendatang," katanya.

Kematian yang disebabkan Covid-19 dapat memakan waktu berminggu-minggu untuk berkembang secara penuh pada seseorang.

Rawat inap karena Covid-19 naik di 14 negara pada Jumat, menurut analisis CNBC dari data Covid-19 Tracking Project Data.

Pada Jumat, gugus tugas corona Gedung Putih memperingatkan orang yang lebih muda mengidap infeksi corona, mungkin tidak rentan terhadap penyakit serius, tetapi dapat menginfeksi pada seseorang.

Koordinator respons corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, menambahkan bahwa corona berisiko lebih besar bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan mendasar, seperti diabetes dan obesitas signifikan, yang menjangkau setiap kelompok umur.

Di tengah peningkatan jumlah kasus harian yang dapat mencerminkan banyaknya pengujian di lokasi tertentu, beberapa negara bagian AS melaporkan tingkat kepositifan yang lebih tinggi. Tingkat kepositifan menunjukkan persentase tes yang kembali positif di wilayah tertentu. Ahli epidemiologi mengatakan jumlah ini dapat menunjukkan seberapa luas virus menyebar ke seluruh kelompok.

Tingkat kepositifan California telah meningkat hingga lebih 5 persen selama dua minggu terakhir karena negara bagian melaporkan peningkatan kasus baru harian. Tingkat kepositifan Texas melebihi 10 peren pada Rabu, yang merupakan level peringatan. Sementara tingkat di Arizona rata-rata di atas 11 persen, menurut departemen kesehatan negara bagian.

Covid-19 telah menjangkiti 213 negara dan wilayah di seluruh dunia dan 2 moda transportasi internasional yakni kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang, dan kapal pesiar MS Zaandam Holland America.

Daftar kasus Covid-19 di dunia per 28 Juni pukul 07.00 WIB

1. Amerika Serikat: 2,594 juta kasus dan 128.138 kematian.

2. Brasil 1,315 juta kasus dan 57,103 kematian

3. Rusia 627.646 kasus dan 8.969 kematian

4. India 529.577 kasus dan 16.103 kematian

5. Inggris 310.250 kasus dan 43.514 kematian

Sementara Indonesia di urutan 29 dengan 52.812 kasus dan 2.720 kematian.