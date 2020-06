Pertemuan Global Penggalangan Dana Covid-19 Hasilkan Rp 99 Triliun

Brussels, Beritasatu.om -Pertemuan global penggalangan dana untuk memerangi virus corona (Covid-19) pada Sabtu (27/6/2020) berhasil mengumpulkan dana 6,15 miliar euro (US$ 6,9 miliar) atau setara Rp 99,025 triliun. Dana tersebut berasal dari Amerika Serikat (AS), Komisi Eropa dan sejumlah negara. Mayoritas peserta menekankan bahwa vaksin harus tersedia untuk siapa pun yang membutuhkan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), sebagai bagian inisiatif bersama kelompok eksekutif dan advokasi Uni Eropa, Global Citizen, juga mencakup konser penggalangan dana yang ditayangkan secara langsung dengan menampilkan Miley Cyrus, Justin Bieber, Shakira, Chloe X Halle, Usher dan lainnya.

Komisi Eropa dengan Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) menjanjikan akan memberikan 4,9 miliar euro, Amerika Serikat US$ 545 juta, Jerman 383 juta euro, Kanada 300 juta dolar Kanada (US$ 219 juta) dan Qatar US$ 10 juta. Selain itu, 40 pemerintah ikut serta dalam pertemuan puncak itu.

Dana itu akan digunakan untuk tes Covid-19, perawatan, vaksin, dan untuk mendukung komunitas termiskin dan paling terpinggirkan di dunia.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan setiap orang yang membutuhkan harus memiliki akses terhadap vaksin corona. "Saya mencoba meyakinkan negara-negara berpenghasilan tinggi untuk memesan vaksin tidak hanya untuk negaraya, tetapi juga untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ini adalah tes stres untuk solidaritas," katanya.

Merespons vaksin bagi semua pihak, PM Inggris Boris Johnson setuju. "Jika vaksin ditemukan, maka kita sebagai pemimpin dunia memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa itu benar-benar tersedia untuk semua," kata Boris.

Presiden Prancis Emmanuel Macron bersikukuh untuk mengumpulkan upaya bersama. "Mari kita menolak pada setiap orang untuk yag mementingkan dirinya sendiri, mari kita terus bergerak maju bersama," katanya.

UE memperjuangkan kerja sama global dalam upaya mengakhiri pandemi berbeda dengan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang fokus pada inisiatif nasional.