Ini Harga Remdesivir, Obat Darurat untuk Pasien Covid-19 di AS

Beritasatu.com - Gilead Sciences mengumumkan harga untuk remdesivir, obat yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19 di Amerika Serikat. Remdesivir bukan obat ampuh terhadap Covid-19, tetapi uji klinis menunjukkan pasien pulih lebih cepat dengan obat ini sehingga obat ini mendapatkan izin darurat dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan (FDA) AS.

Obat ini mempunyai dua harga berbeda, satu untuk pasien dengan asuransi pemerintah dan satu lagi untuk pasien dengan asuransi swasta. Untuk satu botol kecil, Gilead menjual kepada pemerintahan "negara maju" dengan harga US$ 320 per botol kecil (Rp 4,6 juta), sedangkan untuk perusahaan asuransi swasta AS, harganya US$ 520 per botol kecil.

Perawatan membutuhkan waktu lima hari menggunakan enam botol kecil. Sehingga biaya perawatan untuk pasien dengan jaminan kesehatan pemerintah membutuhkan biaya US$ 2.340 per pasien dan US$ 3.120 untuk pasien asuransi swasta.

CEO Gilead Daniel O'Day juga mengatakan bahwa harga obat itu dijual di harga termurah untuk negara maju demi menghindari negosiasi harga berkepanjangan yang dapat memperlambat akses masyarakat ke obat itu.

Gilead juga telah bekerja sama dengan produsen obat generik supaya obat ini bisa tersedia dengan harga yang jauh lebih murah di negara-negara berkembang.

"Apakah Anda dilindungi asuransi swasta atau pemerintah, apakah Anda mendapatkan proteksi Covid-19 atau tidak, tidak akan ada masalah mengakses remdesivir," kata dia kepada CNBC.

Dia juga mengatakan keputusan soal harga diambil dengan hati-hati karena obat ini benar-benar baru. O'day mengatakan keputusan harga diambil berdasarkan niat membantu pasien sebanyak dan secepat mungkin dan dalam cara yang bertanggung jawab.

Harga saham Gilead Sciences Inc di pasar modal AS naik 2,33 persen ke US$ 76,3 per lembar.

Pada bulan Mei, pemerintah AS mengeluarkan izin darurat untuk menggunakan obat ini pada pasien Covid-19. Obat ini diklaim membantu mempersingkat waktu pemulihan beberapa pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Uji coba membandingkan pasien yang diobati selama lima hari dan 10 hari dengan remdesivir plus perawatan standard, dengan pasien dengan perawatan standard saja. Hasilnya pasien remdesivir dengan dosis lima hari memiliki peluang 65 persen lebih besar untuk membaik kondisinya di hari ke-11, dibandingkan dengan pasien yang dirawat dengan perawatan standard.

Kementerian Kesehatan dan Kemanusiaan AS mengatakan telah mendapatkan persediaan remdesivir untuk 500.000 dosis, yang akan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit di AS mulai September.