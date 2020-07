Kasus Covid-19 di Texas Tembus 10.000 Per Hari

Texas, Beritasatu.com - Negara bagian Texas, Amerika Serikat mencatat 10.000 kasus Covid-19 dalam sehari. Angka ini merupakan rekor harian terbesar.

Komisi Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Texas melaporkan tepatnya 10.028 kasus baru pada hari Selasa (7/7/2020), melebihi rekor sebelumnya 8.260 kasus yang terekam pada 4 Juli lalu. Hingga Selasa, terdapat 9.268 pasien rawat inap Covid-19, juga merupakan rekor tertinggi.

Rata-rata kasus baru juga meningkat. Dari semua tes Covid-19 di Texas, 13,5 persen di antaranya dinyatakan positif. Gubernur Greg Abott sebelumnya pernah mengatakan jika rata-rata naik ke atas 10 persen merupakan indikasi "bendera peringatan" bagi negara bagian Texas.

Wabah Covid-19 di Texas menyaingi New York, episentrum Covid-19 di bulan April, yang juga melaporkan hingga 10.000 kasus per hari. Namun New York kini sudah relatif berkurang, dengan tingkat kasus baru di angka 1 persen, turun dari 40 persen pada puncak wabah Covid-19 April lalu.

Gubernur Abott pekan lalu mengeluarkan surat perintah mewajibkan warganya menggunakan masker di tempat umum, dengan beberapa pengecualian (misalnya di acara keagamaan atau saat melakukan pemungutan suara).

Rumah sakit-rumah sakit di Houston, Texas juga diperkirakan akan kewalahan menghadapi naiknya jumlah pasien dalam dua minggu ke depan.

Texas adalah salah satu negara bagian yang paling awal mencabut lockdown. Pada 30 April, warga diizinkan ke luar rumah dan pada 1 Mei, dunia usaha seperti toko, restoran, bioskop dan mal dibuka kembali.