Pakar AS: Tidak Ada Bukti yang Sebutkan Anak-anak Pemicu Infeksi Covid-19

Washington, Beritasatu.com - Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (the Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Amerika serikat (AS) Dr. Robert Redfield pada Rabu (8/7/2020) mengatakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi pendorong penyebaran virus corona (Covid-19). Namun hal itu kemungkinan karena AS belum melakukan tes lebih banyak pada anak.

"Kami benar-benar tidak memiliki bukti bahwa anak-anak mengendalikan siklus penularan ini," kata Redfield pada briefing Satuan Tugas Gedung Putih untuk membahas pembukaan kembali sekolah.

Hal itu adalah poin yang juga dikutip pada acara Gedung Putih Selasa saat pembukaan sekolah oleh Presiden Akademi Pediatri American Academy Sally Goza. Menurutnya, kecil kemungkinan anak-anak terinfeksi dan menyebarkan infeksi.

Tetapi tidak ada data yang cukup untuk sampai pada kesimpulan itu. Penasihat Kesehatan Gedung Putih Dr. Deborah Birx mengatakan data AS tidak lengkap, karena AS belum menguji lebih banyak anak untuk menyimpulkan seberapa luas virus itu pada kelompok orang di bawah 18 tahun, dan apakah mereka menyebarkan virus ke orang lain.

Pertanyaan seputar apakah anak-anak menjadi pendorong penularan terutama karena pejabat setempat memutuskan apakah dan bagaimana membuka kembali sekolah pada musim gugur. Presiden AS Donald Trump telah meningkatkan tekanan kepada para pejabat untuk membuka kembali sekolah secara tatap muka di musim gugur, bahkan ketika negara itu bergulat dengan wabah terbesar di dunia.

Sejak pasien Covid-19 pertama diidentifikasi di AS pada akhir Januari, pengujian dilakukan sangat ketat. Akibatnya, tes Covid-19 diprioritaskan pada orang yang sakit parah dan mereka yang memiliki gejala.

"Ingat, sejak awal, kami mengatakan tes jika Anda memiliki gejala, dan sekarang kami tahu bahwa jika Anda berusia di bawah 18 tahun, sebagian besar dari Anda tidak memiliki gejala," kata Birx, menjelaskan kurangnya data tentang anak-anak di AS.

Tes antibodi digunakan untuk menentukan apakah seseorang sebelumnya telah terinfeksi corona. Tes antibodi skala besar digunakan untuk menentukan seberapa lazimnya virus telah beredar di seluruh komunitas tertentu. Hal ini digunakan para ilmuwan untuk mempelajari berapa banyak orang, baik dengan atau tanpa gejala, telah terinfeksi virus di kota-kota yang terpukul seperti New York.

Perwakilan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menjawab pertanyaan CNBC soal apakah lembaga tersebut melakukan survei antibodi yang luas di kalangan anak di bawah umur.

Sementara para pendukung sekolah dibuka kembali secara agresif mengatakan bahwa corona tidak menimbulkan risiko kesehatan besar bagi anak-anak. Sementara kelompok lain khawatir bahwa keberadaan anak-anak di gedung sekolah yang penuh sesak dapat terinfeksi dan menyebarkan virus ke orangtua, yang lebih rentan terhadap penyakit.

Penasihat Kesehatan Gedung Putih, Dr. Anthony Fauci, yang tidak hadir dalam pengarahan Rabu, sebelumnya mengatakan bahwa meskipun anak-anak tidak rentan seperti orangtua, namun mereka bisa menjadi sakit dan bahkan meninggal akibat Covid-19.