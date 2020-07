Bintang Bollywood Amitabh Bachchan dan Putranya Positif Covid-19

Mumbai, Beritasatu.com - Amitabh Bachchan, bintang film terkenal di India dan putranya Abhishek Bachchan dinyatakan positif Covid-19. Hal itu diungkapkan Amitabh Bachchan pada Sabtu malam (11/7/2020). Keduanya dirawat di rumah sakit swasta yang sama.

"Saya telah melakukan uji Covid-19 (hasilnya) positif dan dialihkan ke rumah sakit, lalu rumah sakit memberi tahu pihak berwenang. Keluarga dan staf menjalani tes, hasilnya menunggu," Amitabh Bachchan (77) dalam sebuah tweet di akun remsi Twitternya.

Beberapa menit kemudian, putranya yang berusia 44 tahun Abhishek Bachchan juga mencuit bahwa ia telah terinfeksi Covid-19. "Kami berdua memiliki gejala ringan dan telah dirawat di rumah sakit. Kami telah memberi tahu semua pihak yang berwenang dan keluarga dan staf kami semua sedang diuji," katanya.

Dia meminta semua pihak tetap tenang dan tidak panik.

Aktor Bollywood itu dirawat di Rumah Sakit Nanavati di Mumbai, pusat keuangan dan hiburan India.

Para penggemar, politisi, sesama aktor dan pengusaha di seluruh India berharap pasangan ayah-anak ini pulih sepenuhnya dengan cepat. "Saya akan berdoa dan tidak makan sampai Anda pulih dan meninggalkan rumah sakit," ujar salah satu penggemar Manoj Pandit di Twitter, di mana Amitabh Bachchan memiliki lebih 43 juta pengikut.

Kasus di India Tiga Besar Dunia

Meski pemerintah India melakukan lockdow ketat, namun virus corona baru telah menginfeksi lebih 820.000 orang dan membunuh lebih 22.000 di India.

Dalam 24 jam terakhir, India mencatat 27.114 kasus, dan menjadikannya negara dengan wabah terbesar ketiga di dunia di bawah Amerika Serikat dan Brasil. Mumbai mencatat lebih 84.500 kasus Covid-19 denga 4.899 kematian.

Amitabh Bachchan telah membantu memimpin perjuangan melawan Covid-19. Legenda Bollywood ini muncul dalam iklan layanan masyarakat.

Dia bergabung dengan industri film pada tahun 1969 dan telah membuat lebih 200 film. Aktor itu menderita cedera fatal saat syuting adegan aksi pada film yang dibuat pada 1982 dan sakit kritis selama beberapa bulan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia kembali sebagai pembawa acara selebriti "Kaun Banega Crorepati", versi India "Who Wants to a Millionaire?", salah satu acara yang paling banyak ditonton.