Jajak Pendapat: Biden Dapat Dukungan Besar Kaum Muda Kulit Hitam

California, Beritasatu.com - Jelang pemilihan November empat bulan lagi, jajak pendapat menunjukkan, dukungan untuk calon Presiden AS Joe Biden dari pemilih kulit hitam yang lebih muda tertinggal jauh di belakang pemilih kulit hitam yang lebih tua. Demikian jajak pendapat yang dilansir usatoday pada 8 Juli.

Hasil jajak pendapat menunjukkan, mayoritas pemilih kulit hitam muda mendukung Biden dibanding Presiden Donald Trump, banyak pemuda yang tidak bersemangat atau ragu-ragu.

Para pemilih kulit hitam dari segala usia telah menjadi pilar koalisi Partai Demokrat selama puluhan tahun dan jumlah suara yang kuat dari komunitas kulit hitam, terutama di negara-negara “medan perang” utama seperti Michigan dan Florida, akan menjadi kunci bagi Biden untuk merebut Gedung Putih pada November.

“Saya pikir, jika saya melihat upaya kampanye untuk melibatkan lebih banyak pemimpin akar rumput, itu akan membuat saya merasa sedikit lebih terdorong untuk memilih Biden,” kata Perry Green, pemuda kulit hitam.

Tapi Green, yang tinggal di Alameda, California juga mengkritik Biden karena tidak mendukung gerakan "Defund the Police" yang didukung banyak aktivis.

Di tengah-tengah semua aksi protes, kampanye Biden justru menyatakan, “Mari kita habiskan lebih banyak uang untuk aparat kepolisian”.

Stefanie Brown James, CEO dan mitra pendiri Vestige Strategies dan mantan direktur National African American Vote for Obama for America Campaign, menggambarkan situasi yang terjadi.

“Saya pikir ini adalah saatnya bagi Joe Biden untuk secara eksplisit menjelaskan sikapnya. Berbicaralah dengan orang-orang muda ini secara langsung, dan kemudian miliki kebijakan yang dia perjuangkan untuk menunjukkan bagaimana dia ingin mendorong agar perubahan progresif ini terjadi,” kata Stefanie Brown James, yang memimpin Obama atas upaya Amerika untuk melibatkan para pemimpin dan pemilih Afrika-Amerika pada tahun 2012.