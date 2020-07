Kabar Baik, AS Ambil Ancang-ancang Produksi Vaksin Covid-19

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan perusahaan farmasi diperkirakan siap untuk mulai memproduksi vaksin virus corona akhir musim panas ini atau sekitar akhir September. Demikian disampaikan seorang pejabat kesehatan AS dalam telekonferensi hari Senin (13/7/2020).

Meskipun tidak ada jaminan vaksin-vaksin yang saat ini tengah dikembangkan akan berhasil, namun AS tetap menargetkan produksi 300 juta dosis hingga awal 2021. Pejabat AS tersebut mengatakan bahwa pemerintah AS telah membeli peralatan, lokasi pembuatan, dan mengamankan sebagian bahan baku untuk pembuatan vaksin.

"Kapan material vaksin mulai diproduksi? kira-kira empat sampai enam minggu lagi. Tapi kami akan mulai aktif di akhir musim panas ini," kata si pejabat dalam telekonferensi yang dilakukan Kementerian Kesehatan AS.

Baca juga: 8 Perusahaan Farmasi Dunia Bersaing Temukan Vaksin Covid-19

Situasi Covid-19 yang semakin liar di AS membuat pemerintah mempercepat proses penemuan vaksin yang dilakukan beberapa perusahaan, meskipun risikonya vaksin tersebut bisa saja tidak efektif, atau malah berbahaya.

Hingga saat ini, ada empat vaksin yang berpotensi menjadi vaksin resmi Covid-19. Dua di antaranya adalah vaksin yang dikembangkan Moderna dan Johnson & Johnson. Kedua perusahaan ini diperkirakan memasuki tahap akhir uji coba manusia pada akhir bulan ini.

FDA AS juga memberikan proses perizinan cepat untuk dua kandidat vaksin yang dikembangkan perusahaan Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS Pfizer.

Hingga Senin kemarin, tercatat 3,3 juta kasus Covid-19 di AS dengan korban jiwa mencapai 135.205. Di AS, angka penambahan kasus baru Covid-19 telah menembus 60.000 kasus per hari hingga Minggu.

Baca juga: Dr Fauci Prediksi Vaksin Covid-19 Tidak Beri Kekebalan Jangka Panjang